Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини: без світла 19 населених пунктів

У ніч проти суботи, 13 грудня 2025 року, війська РФ масовано атакували території Кіровоградщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

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Важка ніч

За даними ОВА, ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами.

"Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області. Без світла наразі 19 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Усі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".

Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.

Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.

Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

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