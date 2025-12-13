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Новини Удари по енергетиці Обстріли Кіровоградщини
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Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини: без світла 19 населених пунктів

Росіяни атакували балістикою інфраструктуру Шосткинської громади Сумщини

У ніч проти суботи, 13 грудня 2025 року, війська РФ масовано атакували території Кіровоградщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

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Важка ніч

За даними ОВА, ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами.

"Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області. Без світла наразі 19 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Усі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
  • Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.
  • Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.
  • Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

Також читайте: Росія здійснила пуски "Калібрів": областями шириться повітряна тривога

Автор: 

обстріл (34691) ракети (4467) енергетика (3874) дрони (8541) Кіровоградська область (674)
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