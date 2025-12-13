Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини: без світла 19 населених пунктів
У ніч проти суботи, 13 грудня 2025 року, війська РФ масовано атакували території Кіровоградщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
Важка ніч
За даними ОВА, ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами.
"Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області. Без світла наразі 19 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Усі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
- Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.
- Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.
- Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль