Ворог атакував об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у 4 областях, є знеструмлення, - Міненерго

У ніч з 12 на 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

"Для ліквідації наслідків ворожих атак розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах країни. У його роботі беруть участь усі профільні заступники міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади. Роботу штабу очолив заступник міністра енергетики України Олександр В’язовченко", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу як дозволить безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

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Діють погодинні відключення

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

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