Нападение на ансамбль "Гуцулия": полиция идентифицировала еще трех участниц конфликта

Правоохранители идентифицировали еще трех участниц конфликта на заправке в Шептицком, который произошел 7 декабря. Тогда компания совершила нападение на артистов ансамбля "Гуцулия", которые возвращались с гастролей.

"Полицейские установили личности еще трех несовершеннолетних участниц происшествия – 15-летней и двух 17-летних жительниц Шептицкого", – говорится в сообщении.

На одну из несовершеннолетних составлен протокол

"На одну из 17-летних составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 178 (Распивание пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Санкция статьи за хулиганство предусматривает наказание в виде:

штраф – от 51 до 119 гривен (от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан);

общественных работ сроком от сорока до шестидесяти часов;

исправительных работ сроком от одного до двух месяцев;

административного ареста до пятнадцати суток.

За статью 178 КУоАП наказывают предупреждением или штрафом до 85 гривен.

Протоколы на законных представителей несовершеннолетних

Кроме того, на законных представителей двух других девушек и 17-летнего жителя Шептицкого составлены административные протоколы по ст. 184 (Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также на двух взрослых лиц, которые приобрели алкоголь и передали его детям, составлены материалы по ст. 180 (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предусматривает наложение штрафа от шести до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия".

9 декабря суд избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о нападении на артистов национального академического гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия" и водителя микроавтобуса.

