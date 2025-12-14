РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9595 посетителей онлайн
Новости Нападение на ансамбль Гуцулия
5 189 15

Нападение на ансамбль "Гуцулия": полиция идентифицировала еще трех участниц конфликта

нападение на Гуцулию

Правоохранители идентифицировали еще трех участниц конфликта на заправке в Шептицком, который произошел 7 декабря. Тогда компания совершила нападение на артистов ансамбля "Гуцулия", которые возвращались с гастролей.

Об этом сообщает полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Полицейские установили личности еще трех несовершеннолетних участниц происшествия – 15-летней и двух 17-летних жительниц Шептицкого", – говорится в сообщении.

На одну из несовершеннолетних составлен протокол

"На одну из 17-летних составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 178 (Распивание пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Санкция статьи за хулиганство предусматривает наказание в виде:

  • штраф – от 51 до 119 гривен (от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан);
  • общественных работ сроком от сорока до шестидесяти часов;
  • исправительных работ сроком от одного до двух месяцев;
  • административного ареста до пятнадцати суток.

За статью 178 КУоАП наказывают предупреждением или штрафом до 85 гривен.

Смотрите также: Группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия" во Львовской области: им объявили подозрения. ФОТО

Протоколы на законных представителей несовершеннолетних

Кроме того, на законных представителей двух других девушек и 17-летнего жителя Шептицкого составлены административные протоколы по ст. 184 (Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также на двух взрослых лиц, которые приобрели алкоголь и передали его детям, составлены материалы по ст. 180 (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предусматривает наложение штрафа от шести до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте также: Клименко о нападении на ансамбль "Гуцулия": установлены 4 нападавших, одного отправили под домашний арест

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия".
  • 9 декабря суд избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о нападении на артистов национального академического гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия" и водителя микроавтобуса.

Читайте также: Избиение артистов ансамбля "Гуцулия": подозреваемым нападавшим избраны меры пресечения

Автор: 

нападение (2282) протокол (82) Львовская область (3122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Це якесь знущання з потерпілих а не статті. Тепер будь-яка малолєтня пздота може нападати на людей і за це їм по виговор і по 81 грн штрафу? Шо за хня? Ні, в цій державі поки потерпілі не почнуть виловлювати і пздити злочинців - справедливості не дочекаєшся. Саме краще ловити їх по одному і ламати руки або ноги. Шашлична країна у всій красі. Про що казати, тільки згадайте як на початку війни тим хто наводив ракети і дрони - присуджували вивчити вірші Шевченка.
показать весь комментарий
14.12.2025 02:11 Ответить
+21
Штраф 85 грн...оце я розумію покарання, вони після цього більше ніколи в житті не будуть вживати алкоголь
показать весь комментарий
14.12.2025 02:11 Ответить
+15
Що там з особами поліцейських спостерігачів конфлікту?
показать весь комментарий
14.12.2025 02:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Дело было вечером,
делать было нечего...".
показать весь комментарий
14.12.2025 01:47 Ответить
Це якесь знущання з потерпілих а не статті. Тепер будь-яка малолєтня пздота може нападати на людей і за це їм по виговор і по 81 грн штрафу? Шо за хня? Ні, в цій державі поки потерпілі не почнуть виловлювати і пздити злочинців - справедливості не дочекаєшся. Саме краще ловити їх по одному і ламати руки або ноги. Шашлична країна у всій красі. Про що казати, тільки згадайте як на початку війни тим хто наводив ракети і дрони - присуджували вивчити вірші Шевченка.
показать весь комментарий
14.12.2025 02:11 Ответить
Головне щоб адекватні виїхали, а отакі ламачі нехай ламають один одного оскільки влізе.
показать весь комментарий
14.12.2025 02:53 Ответить
Куди виїхали? Зараз скрізь або ісламісти покалічать або будуть працювати за в два рази менші кошти ніж громадянин будь якої країни. Ваших 500 євро допомоги це на п'ять днів прожити. За житло окрема плата. Виїхали. Ха ха ха.
показать весь комментарий
14.12.2025 07:51 Ответить
Шапітолій.
показать весь комментарий
14.12.2025 02:54 Ответить
А що не так? Все згідно конституції і законодавства. Так. У нас можна робити кому що заманеться і ніхто не має права підійти ближче на п'ять метрів. Наприклад перевірити документи, або поцікавитися з якою метою хто де перебуває і що робить. В країні війна. А на гражданкє як був бєспрєдєл скрізь так і є. Що на заправці зелена гопота, що у верховній раді зелена гопота. Рукі проч від наших прав і свобод. Ми маємо право бити на заправках кого завгодно, коли завгодно і як завгодно а у верховній раді і іншій конторі рога і копита красти як завгодно. Найкраща конституція з усіх що є. Ха ха ха.
показать весь комментарий
14.12.2025 07:58 Ответить
Штраф 85 грн...оце я розумію покарання, вони після цього більше ніколи в житті не будуть вживати алкоголь
показать весь комментарий
14.12.2025 02:11 Ответить
Що там з особами поліцейських спостерігачів конфлікту?
показать весь комментарий
14.12.2025 02:35 Ответить
Пляшка нормального пива коштує приблизно стільки, скільки коштує в Україні побити людину.

І в той же час інших людей кидають за грати взагалі по вигаданих звинуваченнях.
показать весь комментарий
14.12.2025 02:53 Ответить
мабудь все хочуть мусора похєрити
показать весь комментарий
14.12.2025 03:41 Ответить
ето же дєті. ето же мальчікі в трусіках і дєвочкі уже без трусіков
показать весь комментарий
14.12.2025 06:49 Ответить
Ето гєнофонд. Що будемо робити як вони повиїжджають? Хто ж буде на заправках по ночах бухати? І думати кому ж іще по голові настукати щоб гроші забрати. Ха ха ха.
показать весь комментарий
14.12.2025 08:04 Ответить
"Клімакс катує бл₴дєй (с)"
показать весь комментарий
14.12.2025 07:03 Ответить
а бездіяльність поліції залишилась не поміченою?
показать весь комментарий
14.12.2025 08:08 Ответить
що вони взагалі хотіли від цього балету? З чим пов'язаний напад? Якась же причина має бути!
показать весь комментарий
14.12.2025 08:30 Ответить
 
 