Клименко о нападении на ансамбль "Гуцулия": установлены 4 нападавших, одного отправили под домашний арест
Национальная полиция установила личности четырех молодых людей, которые совершили нападение на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия" во Львовской области. Это юные парни: двум – по 21 год, другим – 17 и 18 лет.
Об этом глава МВД Игорь Клименко написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Расследование нападения
Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один пока скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке.
Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других фигурантов.
Оценка действий полицейских во время инцидента
Относительно действий полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия – по этому факту работает Главная инспекция.
Клименко ожидает доклада руководства Нацполиции о выводах служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений.
"Поступок этих юношей – это нападение на людей. Это – преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто выбирает путь насилия, получит справедливое наказание", - добавил глава МВД.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия".
- Коллектив обратился в полицию, но отметил, что имеет "серьезные вопросы" к действиям правоохранителей, которые приехали по вызову.
- Там утверждают, что после инцидента, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение, нападавшие не были задержаны, а представители полиции с ними "спокойно общались". Те не сразу задержали участников нападения.
І це ***********?!
А где еще две соски, которые были людей?
Как объяснить, что эти ******** воевать не могут, работать не могут, зато могут бить женщин и бухать?
если ты мамкин писюнчик в 25, то права для вождения после 25, покупать бухло и сигареты не имеешь права, в кафе и ресторан с мамкой и держись за юбку, в букавель с мамкой в коляске …..
и эту ***** с хулиганкой нужно заканчивать, это нанесение телесных средней тяжести как в 80% случаев, когда отмазывают под хулиганство