Клименко о нападении на ансамбль "Гуцулия": установлены 4 нападавших, одного отправили под домашний арест

Национальная полиция установила личности четырех молодых людей, которые совершили нападение на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия" во Львовской области. Это юные парни: двум – по 21 год, другим – 17 и 18 лет.

Об этом глава МВД Игорь Клименко написал в соцсетях

Расследование нападения

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один пока скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке.

Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других фигурантов.

Оценка действий полицейских во время инцидента

Относительно действий полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия – по этому факту работает Главная инспекция.

Клименко ожидает доклада руководства Нацполиции о выводах служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений.

"Поступок этих юношей – это нападение на людей. Это – преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто выбирает путь насилия, получит справедливое наказание", - добавил глава МВД.

Что предшествовало?