Новости Нападение на ансамбль Гуцулия
Клименко о нападении на ансамбль "Гуцулия": установлены 4 нападавших, одного отправили под домашний арест

Во Львовской области группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия"

Национальная полиция установила личности четырех молодых людей, которые совершили нападение на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия" во Львовской области. Это юные парни: двум – по 21 год, другим – 17 и 18 лет.

Об этом глава МВД Игорь Клименко написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование нападения 

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один пока скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке.

Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других фигурантов.

Оценка действий полицейских во время инцидента

Относительно действий полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия – по этому факту работает Главная инспекция.

Клименко ожидает доклада руководства Нацполиции о выводах служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений.

"Поступок этих юношей – это нападение на людей. Это – преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто выбирает путь насилия, получит справедливое наказание", - добавил глава МВД.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия". 
  • Коллектив обратился в полицию, но отметил, что имеет "серьезные вопросы" к действиям правоохранителей, которые приехали по вызову.
  • Там утверждают, что после инцидента, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение, нападавшие не были задержаны, а представители полиции с ними "спокойно общались". Те не сразу задержали участников нападения.

А дії твоїх мусорів? Всякі довбойоби кричать, що "паліцию нєльзя на фронт, а то будут преступлєнія". Так нхй вони потрібні в тилу, якщо злочинці б'ють людей, а ці кончені ....... приїхали, подивились, послухали як їх хями обкладають і відпустили виродків. Відпустили бл, злочинців з місця злочину. Може я чогось не розумію, але я їб@в таких захисників правопорядку. Нехай пздують на розмінування.
Унаслідок нападу в членів ансамблю зламані носи, численні забої, забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням.
І це ***********?!
Що шмаркачі робили на заправці о 3 год ночі (комендантський час)?
анижедети
А поліцаї? Теж дєті?
Я думав бабу не поділили! Але подумав і думаю, що бабло хотіли забрати...
Кварталівський Єлехторат.
Звичайна українська молодь
Звичайна квартальна "укрАінская" молодь.
їх 80-90% нажаль іньшої немає.
Унаслідок нападу в членів ансамблю зламані носи, численні забої, забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням.
І це ***********?!
А дії твоїх мусорів? Всякі довбойоби кричать, що "паліцию нєльзя на фронт, а то будут преступлєнія". Так нхй вони потрібні в тилу, якщо злочинці б'ють людей, а ці кончені ....... приїхали, подивились, послухали як їх хями обкладають і відпустили виродків. Відпустили бл, злочинців з місця злочину. Може я чогось не розумію, але я їб@в таких захисників правопорядку. Нехай пздують на розмінування.
Там цікавіше. Захотіли безплатно до Варшави проїхатися. Мовляв, "презідент відкрив кардон". Колишній Червоноград - це місцина з такою концентрацією швалі, яку завезли на шахти ще в часи радянського ренесансу, що роботи на роки. Хіба що знайдеться новітній Степан, який візьме порядок у власні руки, включно з наведенням ладу в нацполі.
на статус Степана зараз предендують Білецький і Тягнибок. перший в ЗСу,другий в якомусь штабі щось типу замполіта...немає у нас ні Степанів,ні Романів ні Микол Арсеничів...
Білецькиф вже генерал, а Тягнибок в 128 бригаді.
Нацпол повинен нюхати порох. Ротаційно. Два-три місяці - в окопах, потім місяць-другий в рідному місті - на зачистках від швалі, і знову в окопи, щоб не втратити кваліфікацію і розкластися, як то буває.
вони для такого не створені! вони створені для кришування торговельних точок та обілечування дрібних наркотрейдерів!
Що шмаркачі робили на заправці о 3 год ночі (комендантський час)?
Насть вопросы.
А где еще две соски, которые были людей?
Как объяснить, что эти ******** воевать не могут, работать не могут, зато могут бить женщин и бухать?
если ты мамкин писюнчик в 25, то права для вождения после 25, покупать бухло и сигареты не имеешь права, в кафе и ресторан с мамкой и держись за юбку, в букавель с мамкой в коляске …..
Маладець, машина відписок при владі янелоха працюе на відмінно і піар шоу коли хтось десь щось виграв чи зроби корисного особливо з дітьми тут вони на висоті одразу свої харі приткнуть чемпіонам. У Заопоріжжі засрали заповідник вхлам а звернення до влади чи до ментів щоб слідкували за законом получиш мішок відписок від всіх інстанцій і ніякої дії. А зарплати у цих пад....л охрененние бо самі собі назначають а потім сссукі самі і ще і крадуть.
Явно уже не раз избивали обычных людей, здесь избили необычных и менты лениво и очень нехотя зашевелились.

и эту ***** с хулиганкой нужно заканчивать, это нанесение телесных средней тяжести как в 80% случаев, когда отмазывают под хулиганство
Діти місцевих ,,князьків".
Спланована акція.
Ні собі хіба! 21 рік-"юні хлопці".
