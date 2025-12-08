УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7972 відвідувача онлайн
Новини Напад на ансамбль Гуцулія
7 709 32

Клименко про напад на ансамбль "Гуцулія": встановлено 4 нападників, одного відправили під домашній арешт

На Львівщині група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулія"

Національна поліція встановила особи чотирьох молодиків, які вчинили напад на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія" на Львівщині. Це юні хлопці: двом – по 21 року, іншим – 17 та 18 років.

Про це очільник МВС Ігор Клименко написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розслідування нападу 

Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один наразі переховується, тому повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку.

Одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативи поліції подано до суду й щодо інших фігурантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовий ТЦК побив 56-річного львів’янина замість перевірки документів: отримав підозру, - ДБР

Оцінка дій поліціянтів під час інциденту

Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події – за цим фактом працює Головна інспекція.

Клименко очікує доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень.

"Вчинок цих юнаків –– це напад на людей. Це –– злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання", - додав глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із військовим ТЦК Юрієм Бондаренком, убитим під час перевірки документів, попрощались у Львові. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у місті Шептицький, що на Львівщині, на заправці компанія молодих осіб напала на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія". 
  • Колектив звернувся до поліції, але зазначив, що має "серйозні питання" до дій правоохоронців, які приїхали на виклик.
  • Там стверджують, що після інциденту попри нецензурну лайку та агресивну поведінку нападників не затримали, а представники поліції з ними "спокійно спілкувалися". Ті не одразу затримали учасників нападу.

Автор: 

МВС (3517) напад (1242) артисти (213) Клименко Ігор (596) підозра (1021) Львівська область (2805) Шептицький район (10) Шептицький (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
А дії твоїх мусорів? Всякі довбойоби кричать, що "паліцию нєльзя на фронт, а то будут преступлєнія". Так нхй вони потрібні в тилу, якщо злочинці б'ють людей, а ці кончені ....... приїхали, подивились, послухали як їх хями обкладають і відпустили виродків. Відпустили бл, злочинців з місця злочину. Може я чогось не розумію, але я їб@в таких захисників правопорядку. Нехай пздують на розмінування.
показати весь коментар
08.12.2025 18:05 Відповісти
+19
Що шмаркачі робили на заправці о 3 год ночі (комендантський час)?
показати весь коментар
08.12.2025 18:08 Відповісти
+16
Унаслідок нападу в членів ансамблю зламані носи, численні забої, забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням. Джерело: https://censor.net/ua/p3589297
І це ***********?!
показати весь коментар
08.12.2025 18:02 Відповісти

Завантаження...

 
 