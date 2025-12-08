Клименко про напад на ансамбль "Гуцулія": встановлено 4 нападників, одного відправили під домашній арешт
Національна поліція встановила особи чотирьох молодиків, які вчинили напад на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія" на Львівщині. Це юні хлопці: двом – по 21 року, іншим – 17 та 18 років.
Про це очільник МВС Ігор Клименко написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідування нападу
Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один наразі переховується, тому повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку.
Одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативи поліції подано до суду й щодо інших фігурантів.
Оцінка дій поліціянтів під час інциденту
Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події – за цим фактом працює Головна інспекція.
Клименко очікує доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень.
"Вчинок цих юнаків –– це напад на людей. Це –– злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання", - додав глава МВС.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у місті Шептицький, що на Львівщині, на заправці компанія молодих осіб напала на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія".
- Колектив звернувся до поліції, але зазначив, що має "серйозні питання" до дій правоохоронців, які приїхали на виклик.
- Там стверджують, що після інциденту попри нецензурну лайку та агресивну поведінку нападників не затримали, а представники поліції з ними "спокійно спілкувалися". Ті не одразу затримали учасників нападу.
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