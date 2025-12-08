Группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия" во Львовской области: им объявили подозрения. ФОТО
В городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия". Полиция начала расследование избиения.
Об этом сообщили генеральный директор ансамбля Василий Шеремета, полиция Львовской области и глава ОГА на Прикарпатье Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
Подробности ситуации
По словам гендиректора, нападение произошло 7 декабря около 3 часов ночи. Ансамбль возвращался домой после 25 концертов в Польше и Финляндии.
Так, на заправке ОККО в Шептицком компания примерно из шести мужчин и трех женщин "в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбросала вещи, провоцировала конфликт, а затем — начала физическое насилие".
"Это не была "драка". Это было одностороннее нападение. Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичью команду",— заявил Шеремета.
Пострадавшие артисты
- В результате нападения у членов ансамбля сломаны носы, многочисленные ушибы, ушибы ребер, сотрясение мозга, сложный перелом со смещением.
- Пострадала также администратор "Гуцулии": ее толкнули, и теперь у нее ушиб ребер, сильный стресс.
Реакция ОВА
Коллектив обратился в полицию, но отметил, что имеет "серьезные вопросы" к действиям правоохранителей, которые приехали по вызову.
Там утверждают, что после инцидента, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение, нападающих не задержали, а представители полиции с ними "спокойно общались". Те не сразу задержали участников инцидента.
На инцидент отреагировала также и глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она призвала органы к оперативному и беспристрастному расследованию и привлечению виновных к ответственности.
"Насилие в отношении артистов, которые достойно представляют Украину за рубежом и возвращались после длительной гастрольной поездки, абсолютно недопустимо", - подчеркнула чиновница.
Что говорит полиция?
В полиции впоследствии сообщили, что во время конфликта трое артистов и водитель, все — жители Ивано-Франковска в возрасте от 25 до 44 лет, получили телесные повреждения. У одного из пострадавших медики диагностировали перелом, у других — ушибы и ссадины.
Правоохранители заявили: установлены все участники инцидента, с ними продолжаются следственные действия.
Ими оказались двое мужчин в возрасте 18 и 20 лет и 21-летний студент местного училища, сообщила областная прокуратура.
Подозрения нападавших
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.
Полицейские объявили подозрение в хулиганстве двум парням, которых называли "наиболее активными участниками хулиганских действий". Это жители Шептицкого в возрасте 18 и 20 лет. Подозрения планируют вручить и другим участникам нападения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ці "діти"-бугаї мали б проходити срочну службу, охороняючи кордон з Білоруссю, наприклад.
але ж ці "діти" - надійна виборча опора ЗЄлі
ЗЄльоний бардак в Українській Державі !
Україні потрібен Гетьман !
.
Це рівень ******** правоохоронців.
Україні потрібен Гетьман !
для малороського бидла, безвідносно чи то Донбас чи Львівщина !
.