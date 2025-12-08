РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10675 посетителей онлайн
Новости Нападение на ансамбль Гуцулия
4 191 27

Группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия" во Львовской области: им объявили подозрения. ФОТО

В городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия". Полиция начала расследование избиения.

Об этом сообщили генеральный директор ансамбля Василий Шеремета, полиция Львовской области и глава ОГА на Прикарпатье Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности ситуации

По словам гендиректора, нападение произошло 7 декабря около 3 часов ночи. Ансамбль возвращался домой после 25 концертов в Польше и Финляндии.

Так, на заправке ОККО в Шептицком компания примерно из шести мужчин и трех женщин "в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбросала вещи, провоцировала конфликт, а затем — начала физическое насилие".

"Это не была "драка". Это было одностороннее нападение. Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичью команду",— заявил Шеремета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК и скрылся: он задержан (обновлено). ФОТОрепортаж

Нападение на ансамбль Гуцулия в Шептицком: детали избиения

Пострадавшие артисты

  • В результате нападения у членов ансамбля сломаны носы, многочисленные ушибы, ушибы ребер, сотрясение мозга, сложный перелом со смещением.
  • Пострадала также администратор "Гуцулии": ее толкнули, и теперь у нее ушиб ребер, сильный стресс.

Реакция ОВА

Коллектив обратился в полицию, но отметил, что имеет "серьезные вопросы" к действиям правоохранителей, которые приехали по вызову.

Там утверждают, что после инцидента, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение, нападающих не задержали, а представители полиции с ними "спокойно общались". Те не сразу задержали участников инцидента. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный ТЦК избил 56-летнего львовянина вместо проверки документов: получил подозрение, - ГБР

На инцидент отреагировала также и глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она призвала органы к оперативному и беспристрастному расследованию и привлечению виновных к ответственности.

"Насилие в отношении артистов, которые достойно представляют Украину за рубежом и возвращались после длительной гастрольной поездки, абсолютно недопустимо", - подчеркнула чиновница.

Что говорит полиция?

В полиции впоследствии сообщили, что во время конфликта трое артистов и водитель, все — жители Ивано-Франковска в возрасте от 25 до 44 лет, получили телесные повреждения. У одного из пострадавших медики диагностировали перелом, у других — ушибы и ссадины.

Правоохранители заявили: установлены все участники инцидента, с ними продолжаются следственные действия.

Ими оказались двое мужчин в возрасте 18 и 20 лет и 21-летний студент местного училища, сообщила областная прокуратура. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соседи избили военнослужащего и его жену, потому что "мешал звук костылей": полиция открыла производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подозрения нападавших

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.

Полицейские объявили подозрение в хулиганстве двум парням, которых называли "наиболее активными участниками хулиганских действий". Это жители Шептицкого в возрасте 18 и 20 лет. Подозрения планируют вручить и другим участникам нападения.

Нападение на ансамбль Гуцулия в Шептицком: детали избиения
Нападение на ансамбль Гуцулия в Шептицком: детали избиения

Автор: 

избиение (9897) нападение (2276) артисты (281) Львовская область (3110) Шептицкий район (5) Шептицкий (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Так і комендантської немає, нехай там артисти мали якусь перепустку спеціальну, а генофонд як о 3 ночі тусив на заправці?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:44 Ответить
+13
Там ще цікавіше. На місце події прибуло аж 5 (п'ять) авто з нацполами. Замість покласти молодняк на асфальт, відбити дві-три сідниці, потренувати на присіданнях-вставаннях, охоронці порядку мало не реготали з вправності місцевої пасанви. Якщо в найближчі 2-3 місяці не відправити всю цю шваль на прорив мінних полів та загороджень, то біди може бути більше, ніж від цирконів та кинджалів.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:59 Ответить
+9
Оні слішком молодіє для войну, оні жє дієті!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Діти... Що ж з них візьмеш 🤣🤣😸
показать весь комментарий
08.12.2025 17:41 Ответить
18-22 роки !!!

ці "діти"-бугаї мали б проходити срочну службу, охороняючи кордон з Білоруссю, наприклад.

але ж ці "діти" - надійна виборча опора ЗЄлі

ЗЄльоний бардак в Українській Державі !
Україні потрібен Гетьман !

.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:58 Ответить
Дівку не поділили?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:42 Ответить
Сам ти дівка
показать весь комментарий
08.12.2025 17:44 Ответить
бачу "мальчіка в трусіках"
показать весь комментарий
08.12.2025 17:46 Ответить
свої сексуальні збочення тримай при собі
показать весь комментарий
08.12.2025 19:13 Ответить
Так і комендантської немає, нехай там артисти мали якусь перепустку спеціальну, а генофонд як о 3 ночі тусив на заправці?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:44 Ответить
"Двоє чоловіків, і студент..."?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:45 Ответить
Оні слішком молодіє для войну, оні жє дієті!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 17:55 Ответить
Мажори
показать весь комментарий
08.12.2025 17:57 Ответить
Та які мажори, там є фото у повний зріст - на ногах якісь лапті. То бухі сєпари. Допереселялись...
показать весь комментарий
08.12.2025 18:06 Ответить
До тюрми вже доросли, а до армії, з благословіння "зеленої наволочі" ні...
показать весь комментарий
08.12.2025 17:59 Ответить
Там ще цікавіше. На місце події прибуло аж 5 (п'ять) авто з нацполами. Замість покласти молодняк на асфальт, відбити дві-три сідниці, потренувати на присіданнях-вставаннях, охоронці порядку мало не реготали з вправності місцевої пасанви. Якщо в найближчі 2-3 місяці не відправити всю цю шваль на прорив мінних полів та загороджень, то біди може бути більше, ніж від цирконів та кинджалів.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:59 Ответить
анижедети
показать весь комментарий
08.12.2025 18:00 Ответить
У чоловіків найвищий рівень тестостерону в крові з 16 до 24 років. Це і є ота "гарячка розуму". В цей період чоловіки активні, сильні, швидко відновлюються, мають високу реакцію і миттєвий викид адреналіну. А після 24 відбувається спад. Саме тому найкращі бійці в віці до 24 років. Розуму нема, страху нема, жінки дітей нема. Таким легко виконувати команди як морально так і фізично...
показать весь комментарий
08.12.2025 18:04 Ответить
Понять і простить...їм же ще відбудовувати країну.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:06 Ответить
На відео поліцейських криють матом, в вони бояться пискнути і тримають руки у кишенях. Зброя знаходиться поза контролем. Всі признаки відсутності будь- яких навичок.
Це рівень ******** правоохоронців.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:25 Ответить
бо ЗЄльоний бардак в Українській Державі !
Україні потрібен Гетьман !
показать весь комментарий
08.12.2025 18:30 Ответить
Оні же дєті-негайно відпустити їх за кордон в польшу
показать весь комментарий
08.12.2025 18:25 Ответить
Об'їздили півЄвропи, а гонорар отримали від "вдячних", "свідомих" мешканців Львівщини. Фаріон, Парубій, ветеран війни з ТЦК.... Тепер "Гуцулія". Львівщина стає небезпечною для справжніх українців. Хто б міг таке припустити декілька років тому?
показать весь комментарий
08.12.2025 18:29 Ответить
для справжніх українців ?

для малороського бидла, безвідносно чи то Донбас чи Львівщина !

.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:32 Ответить
А хто малороське бидло - Фаріон чи Парубій?
показать весь комментарий
08.12.2025 18:35 Ответить
ветерани війни в ТЦК працювати людоловами не йдуть.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:15 Ответить
По-перше - ветеран війни йде служить туди, куди йому скажуть. А по-друге, людоловами їх назвати важко, бо те що вони ловлять - не завжди люди.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:30 Ответить
Старші на фронті, а молодь без нагляду - починає бикувати. То треба жорстко сікти, нещадно!
показать весь комментарий
08.12.2025 19:09 Ответить
 
 