Группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия" во Львовской области: им объявили подозрения. ФОТО

В городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия". Полиция начала расследование избиения.

Об этом сообщили генеральный директор ансамбля Василий Шеремета, полиция Львовской области и глава ОГА на Прикарпатье Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

Подробности ситуации

По словам гендиректора, нападение произошло 7 декабря около 3 часов ночи. Ансамбль возвращался домой после 25 концертов в Польше и Финляндии.

Так, на заправке ОККО в Шептицком компания примерно из шести мужчин и трех женщин "в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбросала вещи, провоцировала конфликт, а затем — начала физическое насилие".

"Это не была "драка". Это было одностороннее нападение. Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичью команду",— заявил Шеремета.

Пострадавшие артисты

В результате нападения у членов ансамбля сломаны носы, многочисленные ушибы, ушибы ребер, сотрясение мозга, сложный перелом со смещением.

Пострадала также администратор "Гуцулии": ее толкнули, и теперь у нее ушиб ребер, сильный стресс.

Реакция ОВА

Коллектив обратился в полицию, но отметил, что имеет "серьезные вопросы" к действиям правоохранителей, которые приехали по вызову.

Там утверждают, что после инцидента, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение, нападающих не задержали, а представители полиции с ними "спокойно общались". Те не сразу задержали участников инцидента.

На инцидент отреагировала также и глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она призвала органы к оперативному и беспристрастному расследованию и привлечению виновных к ответственности.

"Насилие в отношении артистов, которые достойно представляют Украину за рубежом и возвращались после длительной гастрольной поездки, абсолютно недопустимо", - подчеркнула чиновница.

Что говорит полиция?

В полиции впоследствии сообщили, что во время конфликта трое артистов и водитель, все — жители Ивано-Франковска в возрасте от 25 до 44 лет, получили телесные повреждения. У одного из пострадавших медики диагностировали перелом, у других — ушибы и ссадины.

Правоохранители заявили: установлены все участники инцидента, с ними продолжаются следственные действия.

Ими оказались двое мужчин в возрасте 18 и 20 лет и 21-летний студент местного училища, сообщила областная прокуратура.

Подозрения нападавших

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.

Полицейские объявили подозрение в хулиганстве двум парням, которых называли "наиболее активными участниками хулиганских действий". Это жители Шептицкого в возрасте 18 и 20 лет. Подозрения планируют вручить и другим участникам нападения.



