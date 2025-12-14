Напад на ансамбль "Гуцулія": поліція ідентифікувала ще трьох учасниць конфлікту

Правоохоронці ідентифікували ще трьох учасниць конфлікту на заправці в Шептицькому, який стався 7 грудня. Тоді компанія скоїла напад на артистів ансамблю "Гуцулія", які поверталися з гастролей.

Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

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"Поліцейські встановили особи ще трьох неповнолітніх учасниць події – 15-річної та двох 17-річних мешканок Шептицького", - сказано в повідомленні.

На одну із неповнолітніх складено протокол

"На одну з 17-річних складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті за хуліганство передбачає покарання у вигляді:

штрафу – від 51 до 119 гривень (від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

громадських робіт строком від сорока до шістдесяти годин;

виправних робіт строком від одного до двох місяців;

адміністративного арешту до п'ятнадцяти діб.

За статтю 178 КУпАП карають попередженням або штрафом до 85 гривень.

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Протоколи на законних представників неповнолітніх

Крім того, на законних представників двох інших дівчат та 17-річного жителя Шептицького складено адміністративні протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також на двох дорослих осіб, які придбали алкоголь та передали його дітям, складено матеріали за ст. 180 (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у місті Шептицький, що на Львівщині, на заправці компанія молодих осіб напала на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія".

9 грудня суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про напад на артистів національного академічного гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія" та водія мікроавтобуса.

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