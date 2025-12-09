Побиття артистів ансамблю "Гуцулія": підозрюваним нападникам обрали запобіжні заходи

9 грудня суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про напад на артистів національного академічного гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія" та водія мікроавтобуса.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Який вирок суду?

18-річному хлопцю та 17-річному ліцеїсту призначили цілодобовий домашній арешт.

20-річного підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення застави.

Місцеперебування четвертого, 21-річного фігуранта, наразі встановлюють — після цього йому також оберуть запобіжний захід.

Усім чотирьом повідомили про підозру за статтею "хуліганство, вчинене групою осіб". Одному з них додатково інкримінують опір поліції.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у місті Шептицький, що на Львівщині, на заправці компанія молодих осіб напала на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія".

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