Побиття артистів ансамблю "Гуцулія": підозрюваним нападникам обрали запобіжні заходи
9 грудня суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про напад на артистів національного академічного гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія" та водія мікроавтобуса.
Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Який вирок суду?
- 18-річному хлопцю та 17-річному ліцеїсту призначили цілодобовий домашній арешт.
- 20-річного підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення застави.
- Місцеперебування четвертого, 21-річного фігуранта, наразі встановлюють — після цього йому також оберуть запобіжний захід.
Усім чотирьом повідомили про підозру за статтею "хуліганство, вчинене групою осіб". Одному з них додатково інкримінують опір поліції.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у місті Шептицький, що на Львівщині, на заправці компанія молодих осіб напала на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія".
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А коли мажорчики посилають їх прямим текстом, то позасовували свої язики в дупу і мовчки стоять.
Потужно!!!