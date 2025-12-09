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Новини Напад на ансамбль Гуцулія
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Побиття артистів ансамблю "Гуцулія": підозрюваним нападникам обрали запобіжні заходи

На Львівщині група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулія"

9 грудня суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про напад на артистів національного академічного гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія" та водія мікроавтобуса.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Який вирок суду?

  • 18-річному хлопцю та 17-річному ліцеїсту призначили цілодобовий домашній арешт.
  • 20-річного підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення застави.
  • Місцеперебування четвертого, 21-річного фігуранта, наразі встановлюють — після цього йому також оберуть запобіжний захід.

Усім чотирьом повідомили про підозру за статтею "хуліганство, вчинене групою осіб". Одному з них додатково інкримінують опір поліції.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у місті Шептицький, що на Львівщині, на заправці компанія молодих осіб напала на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє молодиків напали на військового, який проходив реабілітацію у Києві: Їм повідомлено про підозру. ФОТО

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напад (1243) прокуратура (3728) запобіжний захід (679)
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Топ коментарі
+30
Цей "Лос Анджелес" зросту десь під 190 см, біцепси неначе у молодого Сталлоне, мав би тримати оборону під Покровськом, але бомбити автобус з дівчатами-танцюристками. Вчора автобус, а сьогодні "підлітки" з Мукачево згвалтували 46-річну від нічого робити. Молодняк віком 18-30 років має бути на фронті, а не розкладати наш тил.
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09.12.2025 18:57 Відповісти
+17
подивимось як заброньована поліція з прокуратурою спрацює, чи дійде справа хоча б до суда?
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09.12.2025 18:52 Відповісти
+16
Коли менти разом з ТЦК ловлять якогось бідолагу на вулиці, вони готові його прибити прямо на місці.
А коли мажорчики посилають їх прямим текстом, то позасовували свої язики в дупу і мовчки стоять.

Потужно!!!
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09.12.2025 19:10 Відповісти

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