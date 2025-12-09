Избиение артистов ансамбля "Гуцулия": подозреваемым нападавшим избраны меры пресечения

9 декабря суд избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о нападении на артистов национального академического гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия" и водителя микроавтобуса.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каков приговор суда?

18-летнему парню и 17-летнему лицеисту назначили круглосуточный домашний арест.

20-летнего подозреваемого взяли под стражу с возможностью внесения залога.

Местонахождение четвертого, 21-летнего фигуранта, сейчас устанавливают — после этого ему также изберут меру пресечения.

Всем четверым сообщили о подозрении по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". Одному из них дополнительно инкриминируют сопротивление полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клименко о нападении на ансамбль "Гуцулия": установлены 4 нападавших, одного отправили под домашний арест

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое молодых людей напали на военного, который проходил реабилитацию в Киеве: им сообщено о подозрении. ФОТО