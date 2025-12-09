Избиение артистов ансамбля "Гуцулия": подозреваемым нападавшим избраны меры пресечения
9 декабря суд избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о нападении на артистов национального академического гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия" и водителя микроавтобуса.
Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Каков приговор суда?
- 18-летнему парню и 17-летнему лицеисту назначили круглосуточный домашний арест.
- 20-летнего подозреваемого взяли под стражу с возможностью внесения залога.
- Местонахождение четвертого, 21-летнего фигуранта, сейчас устанавливают — после этого ему также изберут меру пресечения.
Всем четверым сообщили о подозрении по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". Одному из них дополнительно инкриминируют сопротивление полиции.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия".
Топ комментарии
+12 Victor Shevchuk
показать весь комментарий09.12.2025 18:57 Ответить Ссылка
+8 Максим Коваленко
показать весь комментарий09.12.2025 18:52 Ответить Ссылка
+7 Олеся Приходько #504585
показать весь комментарий09.12.2025 19:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
😡🤬😡🤑🤑🤬😡😡🤬🤑🤑🤑
А коли мажорчики посилають їх прямим текстом, то позасовували свої язики в дупу і мовчки стоять.
Потужно!!!