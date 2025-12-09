РУС
Нападение на ансамбль Гуцулия
3 133 28

Избиение артистов ансамбля "Гуцулия": подозреваемым нападавшим избраны меры пресечения

Во Львовской области группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия"

9 декабря суд избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о нападении на артистов национального академического гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия" и водителя микроавтобуса.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Каков приговор суда?

  • 18-летнему парню и 17-летнему лицеисту назначили круглосуточный домашний арест.
  • 20-летнего подозреваемого взяли под стражу с возможностью внесения залога.
  • Местонахождение четвертого, 21-летнего фигуранта, сейчас устанавливают — после этого ему также изберут меру пресечения.

Всем четверым сообщили о подозрении по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". Одному из них дополнительно инкриминируют сопротивление полиции.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в городе Шептицкий, что на Львовщине, на заправке компания молодых людей напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия".

Топ комментарии
+12
Цей "Лос Анджелес" зросту десь під 190 см, біцепси неначе у молодого Сталлоне, мав би тримати оборону під Покровськом, але бомбити автобус з дівчатами-танцюристками. Вчора автобус, а сьогодні "підлітки" з Мукачево згвалтували 46-річну від нічого робити. Молодняк віком 18-30 років має бути на фронті, а не розкладати наш тил.
09.12.2025 18:57 Ответить
+8
подивимось як заброньована поліція з прокуратурою спрацює, чи дійде справа хоча б до суда?
09.12.2025 18:52 Ответить
+7
Коли менти разом з ТЦК ловлять якогось бідолагу на вулиці, вони готові його прибити прямо на місці.
А коли мажорчики посилають їх прямим текстом, то позасовували свої язики в дупу і мовчки стоять.

Потужно!!!
09.12.2025 19:10 Ответить
21 річний вже походу за кордоном, в лохи друзі за нього посидять 🤣
09.12.2025 18:52 Ответить
подивимось як заброньована поліція з прокуратурою спрацює, чи дійде справа хоча б до суда?
09.12.2025 18:52 Ответить
Щось мені здається, що той четвертий (у светрі з написом Los Angeles на спині) вже за кордоном. До речі, його фото чомусь немає на Цензорі, але львівська Варта все-таки піймала в об'єктив головного з цієї четвірки.
09.12.2025 18:52 Ответить
Цей "Лос Анджелес" зросту десь під 190 см, біцепси неначе у молодого Сталлоне, мав би тримати оборону під Покровськом, але бомбити автобус з дівчатами-танцюристками. Вчора автобус, а сьогодні "підлітки" з Мукачево згвалтували 46-річну від нічого робити. Молодняк віком 18-30 років має бути на фронті, а не розкладати наш тил.
09.12.2025 18:57 Ответить
Ти тримаєш фронт у Варшаві?
09.12.2025 19:08 Ответить
Завали **** "амер" всраний!
09.12.2025 19:26 Ответить
62 це айкью?
09.12.2025 19:28 Ответить
пиндос писюн выйми из жопы
09.12.2025 19:48 Ответить
Як одразу зранку, почалася «ДИВНА активність» в телефонах до посадовців з області та на кордоні, родичів цих скотиняк!?!?
😡🤬😡🤑🤑🤬😡😡🤬🤑🤑🤑
09.12.2025 18:58 Ответить
А завтра всі підозрювані будуть уже в Польщі.
09.12.2025 18:59 Ответить
Хтось не розуміє, що все почнеться саме з західної України а потім АДЄССАНАШ та ЕКАТКРІНОСЛАВЛЬНАШ ...Хйло буде отакими акціями ворушити суспільство. Зима, фронт стане, а провокацій побільшає.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:00 Ответить
У Південній Кореї генерал Пак розпочав з того, що в мирний час почав забирати з вулиць молодиків після 19.00. На ранок вже були в палатковому містечку, ранкова гімнастика, легкий сніданок, і робота (з перервою на обід) - до 20.00. Година на вечерю, чищення зубів - і до 6.00. А там все з початку. Коли батьки знаходили чадо через місяць-другий, то не могли натішитися. Замість ******** отримували зразкового сина. До речі, бусифікація зразка 1961 року по-корейськи заслуговує на увагу. Брали за руки і ноги та кидали в кузов вантажівки. Ось такі були перші кроки "корейського дива".
09.12.2025 19:03 Ответить
ты чучело чего в польше сидишь? на родину не тянет?)))
09.12.2025 20:16 Ответить
Это "вылезло" случайно! Где местные ( ЦН) патриоты? Обоснуйте все это "Б Л Я Т С Т во"!
09.12.2025 19:08 Ответить
Коли менти разом з ТЦК ловлять якогось бідолагу на вулиці, вони готові його прибити прямо на місці.
А коли мажорчики посилають їх прямим текстом, то позасовували свої язики в дупу і мовчки стоять.

Потужно!!!
09.12.2025 19:10 Ответить
Цензор, пока не забанили. Читай свое соглашение на "сотрудничество" с писателями! Не думай, что регрессные выплаты касаться только государства! Да и про авторские права комментатора, можно посперечатись! Привет. провласные, пропагандоны !
09.12.2025 19:15 Ответить
они сазу банят правда ни кому не нужна, у них это способ закрыть рот
09.12.2025 19:32 Ответить
ну почему у нас такой мягкий суд? навёл дроны погибли люди дают 15 побил тыловую крысу маскеровочную под тцк 8лет, кому из этих падаль верить?
09.12.2025 19:29 Ответить
Оні же дєті, простіть і понять...
09.12.2025 19:32 Ответить
прощение тцк нет, людоловы получают зарплату охиренную от пенсий давал присяг уа сам **** не разу на войне не был та как к этой падале относится?
09.12.2025 19:39 Ответить
нормальные из зсу в тцк не пойдёт а им привет с покровска.
09.12.2025 19:47 Ответить
до чого тут ТЦК і звідки ти знаєш щось про них? служила?
09.12.2025 20:10 Ответить
служу
09.12.2025 20:13 Ответить
А чому ці гуцули не на війні? Такі великі таланти, що якби не отпимали пзди ніхто б про них і не знав
09.12.2025 20:11 Ответить
а все должны быть на войне? у тебя контузия или тебя акушерка при родах упустила?)))
09.12.2025 20:18 Ответить
 
 