Новости
Уже убили или покалечили более 1000 человек: Возвращение россиян с фронта вызвало волну насилия в РФ, - СВР

Преступность в РФ

В России возвращение военных с фронта превратилось в серьезную внутреннюю угрозу – "ветераны" войны против Украины уже убили или покалечили более тысячи человек.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Убийства, избиения, наркотики и мошенничество

Как отмечается, зафиксировано не менее 551 погибшего от действий российских военных, которые вернулись к гражданской жизни во время отпусков, после ранений или завершения контрактов. Из них 274 человека были убиты, еще 163 умерли от травм, полученных в результате избиения или ДТП. 142 преступника были ранее осуждены, в частности за аналогичные преступления, и ушли на войну прямо из колоний.

В целом российские суды – как военные, так и гражданские – вынесли приговоры в отношении восьми тысяч действующих и бывших участников полномасштабного вторжения в Украину.

Более 900 "ветеранов" осуждены за насильственные преступления, включая убийства и избиения.

Отдельно суды фиксировали производства по:

  • краж, угонов и другого ущерба имуществу (3 тысячи человек),
  • преступлений, связанных с наркотиками (1500),
  • а также мошенничества – почти 400 фигурантов.

Участие в войне - смягчающее обстоятельство

Сообщается, что в 90% случаев российские суды рассматривают участие в войне как смягчающее обстоятельство. Таким образом, система фактически легализует насилие, совершенное военными, и стимулирует безнаказанность.

"Массовое возвращение вооруженных, травмированных и криминализированных участников войны в российские города и поселки привело к резкому росту внутреннего насилия. Это свидетельствует о глубоком разрушении российской правоохранительной и судебной систем, которая не только не сдерживает преступников, но и фактически поощряет их безнаказанность под предлогом "службы на фронте"", - отмечают в СВР.

россия (98364) СВР (198) преступность (960)
І це вони ще не починали.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:55 Ответить
Гарна новина
показать весь комментарий
14.12.2025 14:56 Ответить
Та нехай там всі переріжуть одне одного.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:57 Ответить
файно, ще бажано найняти якогось екс-окупанта, щоб прирізати інженера чи науковця
показать весь комментарий
14.12.2025 15:02 Ответить
Почитайте на Цензорі останній допис "Сайгона" як він планує заробляти після повернення з фронту.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:26 Ответить
То вони просто швидше намагаються повернутися на фронт, родичі залишилися невдоволені, чекали білі лади, а тут це чмо повернулося. Та і практику по мародерства втрачати не можна
показать весь комментарий
14.12.2025 15:29 Ответить
Гарний початок!
Так держать!
показать весь комментарий
14.12.2025 15:41 Ответить
 
 