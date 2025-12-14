Уже убили или покалечили более 1000 человек: Возвращение россиян с фронта вызвало волну насилия в РФ, - СВР

В России возвращение военных с фронта превратилось в серьезную внутреннюю угрозу – "ветераны" войны против Украины уже убили или покалечили более тысячи человек.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Убийства, избиения, наркотики и мошенничество

Как отмечается, зафиксировано не менее 551 погибшего от действий российских военных, которые вернулись к гражданской жизни во время отпусков, после ранений или завершения контрактов. Из них 274 человека были убиты, еще 163 умерли от травм, полученных в результате избиения или ДТП. 142 преступника были ранее осуждены, в частности за аналогичные преступления, и ушли на войну прямо из колоний.

В целом российские суды – как военные, так и гражданские – вынесли приговоры в отношении восьми тысяч действующих и бывших участников полномасштабного вторжения в Украину.

Более 900 "ветеранов" осуждены за насильственные преступления, включая убийства и избиения.

Отдельно суды фиксировали производства по:

краж, угонов и другого ущерба имуществу (3 тысячи человек),

преступлений, связанных с наркотиками (1500),

а также мошенничества – почти 400 фигурантов.

Участие в войне - смягчающее обстоятельство

Сообщается, что в 90% случаев российские суды рассматривают участие в войне как смягчающее обстоятельство. Таким образом, система фактически легализует насилие, совершенное военными, и стимулирует безнаказанность.

"Массовое возвращение вооруженных, травмированных и криминализированных участников войны в российские города и поселки привело к резкому росту внутреннего насилия. Это свидетельствует о глубоком разрушении российской правоохранительной и судебной систем, которая не только не сдерживает преступников, но и фактически поощряет их безнаказанность под предлогом "службы на фронте"", - отмечают в СВР.