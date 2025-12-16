Уничтожено 57 вражеских БПЛА из 69, есть попадания в 7 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 16 декабря 2025 года войска РФ атаковали Украину 69 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 57 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА в 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?