Уничтожено 57 вражеских БПЛА из 69, есть попадания в 7 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 16 декабря 2025 года войска РФ атаковали Украину 69 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 57 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге и востоке страны.
Есть ли попадания?
Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА в 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, вечером 15 декабря российские войска снова атаковали территорию Украины с воздуха, используя ударные беспилотники.
- Под утро Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Есть трое пострадавших.
- Из-за обстрелов фиксируются перебои с электроснабжением в Херсоне.
