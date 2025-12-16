РУС
Уничтожено 57 вражеских БПЛА из 69, есть попадания в 7 локациях, - Воздушные силы

ппо уничтожает шахидов

В ночь на 16 декабря 2025 года войска РФ атаковали Украину 69 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 57 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА в 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, вечером 15 декабря российские войска снова атаковали территорию Украины с воздуха, используя ударные беспилотники.
  • Под утро Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Есть трое пострадавших.
  • Из-за обстрелов фиксируются перебои с электроснабжением в Херсоне.

ПВО (3307) Воздушные силы (2848) Шахед (1728)
