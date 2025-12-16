Знешкоджено 57 ворожих БпЛА з 69, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 16 грудня 2025 року війська РФ атакували Україну 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 40 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 57 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.
Чи є влучання?
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Як повідомлялося, увечері 15 грудня російські війська знову атакували територію України з повітря, використавши ударні безпілотники.
- Під ранок Росія атакували Запоріжжя безпілотниками. Є троє постраждалих.
- Через обстріли фіксуються перебої з електропостачанням у Херсоні.
Будь ласка, зачекайте...
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