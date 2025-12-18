РУС
Днепр и Нью-Йорк подписали соглашение о дружеском сотрудничестве между городами

Мэр Днепра Борис Филатов и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заключили соглашение о взаимопонимании и дружеском сотрудничестве между городами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dnipro TV.

Подробности

Подписание состоялось в историческом здании New York City Hall.

Днепр и Нью-Йорк заключили соглашение о сотрудничестве

Как известно, Нью-Йорк является крупнейшим городом в США и одним из ключевых торгово-финансовых центров мира, чья мощь вполне способна конкурировать с экономиками даже развитых стран мира.

"Я искренне считаю, что для нашего прифронтового города это действительно знаковое событие. Одно из тех, о которых еще несколько лет назад было нечего и мечтать.

А теперь это стало реальностью. Благодарен нашей команде и всем американским коллегам, которые провели плодотворные переговоры на каждом этапе пути к этому соглашению. Все подробности - позже", - сказал Филатов.

Во время встречи руководители городов обсудили, в частности, вызовы, которые вынужден переживать Днепр.

Днепр и Нью-Йорк заключили соглашение о сотрудничестве

Мэр Адамс подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ Нью-Йорк был открыт для всех, кто нуждался в убежище, и сейчас именно здесь проживает едва ли не самая многочисленная украинская община в Америке.

"Мы были с вами, когда разорвалась первая бомба, и так же мы рядом с вами сейчас. Я хочу поблагодарить господина мэра, который понимает, что управлять городом означает не только обеспечивать поддержку там, но и приезжать в такие места, как Америка.

Чтобы добавить свой голос и информацию - чтобы мы могли продолжать развивать партнерство. Соглашение, которое мы подписали, оно о том, что партнерство будет продолжаться. Спасибо", - сказал Адамс.

Автор: 

Шо то Борюсік за знаки пальчиками накручує???
18.12.2025 11:43 Ответить
Шкода буде, якщо Альбертович зарегеструється на президентських і обереться. Нехай би залишавсь мером, Дніпро його переобере знову
18.12.2025 12:14 Ответить
Так і читаю в очах Бориса Філатова- "Батько, гроши!"
18.12.2025 12:18 Ответить
У вересні 2024 року почалася серія кримінальних розслідувань щодо адміністрації Адамса. 25 вересня Адамсу було пред'явлено федеральні звинувачення у хабарництві, шахрайстві та вимаганні незаконних іноземних внесків у передвиборчу кампанію внаслідок федерального розслідування корупції. Він став першим мером в історії Нью-Йорка, якому було висунуто кримінальні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F обвинувачення під час перебування на посадіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81#cite_note-2 [2].

18.12.2025 12:40 Ответить
 
 