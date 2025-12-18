Днепр и Нью-Йорк подписали соглашение о дружеском сотрудничестве между городами

Мэр Днепра Борис Филатов и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заключили соглашение о взаимопонимании и дружеском сотрудничестве между городами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dnipro TV.

Подписание состоялось в историческом здании New York City Hall.

Как известно, Нью-Йорк является крупнейшим городом в США и одним из ключевых торгово-финансовых центров мира, чья мощь вполне способна конкурировать с экономиками даже развитых стран мира.

"Я искренне считаю, что для нашего прифронтового города это действительно знаковое событие. Одно из тех, о которых еще несколько лет назад было нечего и мечтать.

А теперь это стало реальностью. Благодарен нашей команде и всем американским коллегам, которые провели плодотворные переговоры на каждом этапе пути к этому соглашению. Все подробности - позже", - сказал Филатов.

Во время встречи руководители городов обсудили, в частности, вызовы, которые вынужден переживать Днепр.

Мэр Адамс подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ Нью-Йорк был открыт для всех, кто нуждался в убежище, и сейчас именно здесь проживает едва ли не самая многочисленная украинская община в Америке.

"Мы были с вами, когда разорвалась первая бомба, и так же мы рядом с вами сейчас. Я хочу поблагодарить господина мэра, который понимает, что управлять городом означает не только обеспечивать поддержку там, но и приезжать в такие места, как Америка.

Чтобы добавить свой голос и информацию - чтобы мы могли продолжать развивать партнерство. Соглашение, которое мы подписали, оно о том, что партнерство будет продолжаться. Спасибо", - сказал Адамс.

