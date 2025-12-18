Дніпро та Нью-Йорк підписали угоду про дружню співпрацю між містами
Мер Дніпра Борис Філатов та мер Нью-Йорка Ерік Адамс уклали угоду про взаєморозуміння та дружню співпрацю між містами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dnipro TV.
Подробиці
Підписання відбулося в історичній будівлі New York City Hall.
Як відомо, Нью-Йорк є найбільшим містом у США та одним із ключових торговельно-фінансових центрів світу, чия потужність цілком здатна конкурувати з економіками навіть розвинутих країн світу.
"Я щиро вважаю, що для нашого прифронтового міста це справді знакова подія. Одна з таких, про які ще декілька років тому було годі й мріяти.
А тепер це стало реальністю. Вдячний нашій команді та всім американським колегам, котрі провели плідні перемовини на кожному етапі шляху до цієї угоди. Усі подробиці - згодом", - сказав Філатов.
Під час зустрічі очільники міст обговорили, зокрема, виклики, які змушений переживати Дніпро.
Мер Адамс наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Нью-Йорк був відкритим для всіх, хто потребував прихистку і нині саме тут мешкає чи не найчисельніша українська громада в Америці.
"Ми були з вами, коли розірвалася перша бомба, і так само ми поруч із вами зараз. Я хочу подякувати пану меру, котрий розуміє, що керувати містом означає не лише забезпечувати підтримку там, а й приїздити в такі місця, як Америка.
Щоб додати свій голос та інформацію - щоб ми могли продовжувати розвивати партнерство. Угода, яку ми підписали, вона про те, що партнерство триватиме. Дякую", - сказав Адамс.
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