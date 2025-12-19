Большинство чехов хотят, чтобы правительство Бабиша продолжало поддержку Украины, - опрос
Большинство граждан Чехии считают, что новосформированное правительство во главе с Андреем Бабишем должно продолжать поддержку Украины – прежде всего гуманитарную.
Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства NMS для портала Novinky, информирует Цензор.НЕТ.
Большинство чехов за помощь Украине
В частности, согласно опросу, 57% граждан Чехии поддерживают гуманитарную помощь Киеву и 56% ожидают от правительства дипломатической поддержки Украины.
В то же время значительно меньшая доля граждан Чехии являются сторонниками не гуманитарной, а финансовой (27% всех опрошенных) и военной (29%) помощи Украине.
Впрочем, среди избирателей отдельных партий существуют значительные разногласия.
- В частности, больше всего поддерживают Украину сторонники Spolu. 87% сторонников этой партии поддерживают гуманитарную помощь, дипломатическую – 82%, финансовую – 60% и военную – 74%.
- Избиратели ультраправой SPD больше всего против помощи Украине, 42% из них считают, что Украине вообще не стоит помогать.
Чешская инициатива по боеприпасам
Также опрос показал, что чешская общественность разделена в вопросе, должна ли Чехия продолжать инициативу по поставкам боеприпасов, в рамках которой чешское правительство договаривается с другими странами о поставках боеприпасов для Украины.
В частности, 38% респондентов считают, что она должна продолжаться, 46% – за ее прекращение, остальные – не знают.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хочеться все і одразу.
Але так воно не буває.
Все і одразу буває тільки в туалеті.
Бабіш тільки вступив на посаду.
Буде він гнути свою лінію чи частково продовжить шлях Фіали час покаже.
Володя також говорив, що кожен з вас президент, а по факту, кожен став кріпаком.