РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10096 посетителей онлайн
Новости Помощь Украины от Чехии
732 12

Большинство чехов хотят, чтобы правительство Бабиша продолжало поддержку Украины, - опрос

Бабіш

Большинство граждан Чехии считают, что новосформированное правительство во главе с Андреем Бабишем должно продолжать поддержку Украины – прежде всего гуманитарную.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства NMS для портала Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Большинство чехов за помощь Украине

В частности, согласно опросу, 57% граждан Чехии поддерживают гуманитарную помощь Киеву и 56% ожидают от правительства дипломатической поддержки Украины.

В то же время значительно меньшая доля граждан Чехии являются сторонниками не гуманитарной, а финансовой (27% всех опрошенных) и военной (29%) помощи Украине.

Впрочем, среди избирателей отдельных партий существуют значительные разногласия.

  • В частности, больше всего поддерживают Украину сторонники Spolu. 87% сторонников этой партии поддерживают гуманитарную помощь, дипломатическую – 82%, финансовую – 60% и военную – 74%. 
  • Избиратели ультраправой SPD больше всего против помощи Украине, 42% из них считают, что Украине вообще не стоит помогать.

Читайте также: Чехия продолжит программы помощи Украине, но форма может измениться

Чешская инициатива по боеприпасам

Также опрос показал, что чешская общественность разделена в вопросе, должна ли Чехия продолжать инициативу по поставкам боеприпасов, в рамках которой чешское правительство договаривается с другими странами о поставках боеприпасов для Украины.

В частности, 38% респондентов считают, что она должна продолжаться, 46% – за ее прекращение, остальные – не знают.

Читайте также: Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины. Наша казна пуста, - Бабиш

Автор: 

помощь (8262) Чехия (1858) Бабиш Андрей (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
То нах ви його вибрали - він на мітингах проголошував шо буде згортати допомогу Україні
показать весь комментарий
19.12.2025 18:34 Ответить
+3
Буле важко примусити до цього мудака який працював на StB Чехословакії та співпрацював з радянським КДБ.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:35 Ответить
+1
И он у ним прислушается...... к следующим выборам. Но это не точно.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И он у ним прислушается...... к следующим выборам. Но это не точно.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:33 Ответить
То нах ви його вибрали - він на мітингах проголошував шо буде згортати допомогу Україні
показать весь комментарий
19.12.2025 18:34 Ответить
Буле важко примусити до цього мудака який працював на StB Чехословакії та співпрацював з радянським КДБ.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:35 Ответить
Хто кого переконає покаже час.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:36 Ответить
Вже показує. Чехія на Раді ЄС була проти кредиту Україні
показать весь комментарий
19.12.2025 18:45 Ответить
Аяк його тоді прийняли?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:54 Ответить
Виняток для Чехії, Угорщини та Словаччини. Вони не приймають участь в кредитуванні. Тому проголосували
показать весь комментарий
19.12.2025 19:14 Ответить
Цікаво. ТОбто ніякої одностайності в ЄС вже нема.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:29 Ответить
Витримайте!
Хочеться все і одразу.
Але так воно не буває.
Все і одразу буває тільки в туалеті.
Бабіш тільки вступив на посаду.
Буде він гнути свою лінію чи частково продовжить шлях Фіали час покаже.
Володя також говорив, що кожен з вас президент, а по факту, кожен став кріпаком.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:30 Ответить
знесіть цей уряд
показать весь комментарий
19.12.2025 18:47 Ответить
уряду бабіша пофіг на думку більшості чехів. Бабішу не пофіг на валюту від кацапів
показать весь комментарий
19.12.2025 19:27 Ответить
чехи мазахисты, выбрали прокацапского преза и начали бороться с ним))))
показать весь комментарий
19.12.2025 20:04 Ответить
 
 