Большинство чехов хотят, чтобы правительство Бабиша продолжало поддержку Украины, - опрос

Большинство граждан Чехии считают, что новосформированное правительство во главе с Андреем Бабишем должно продолжать поддержку Украины – прежде всего гуманитарную.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства NMS для портала Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Большинство чехов за помощь Украине

В частности, согласно опросу, 57% граждан Чехии поддерживают гуманитарную помощь Киеву и 56% ожидают от правительства дипломатической поддержки Украины.

В то же время значительно меньшая доля граждан Чехии являются сторонниками не гуманитарной, а финансовой (27% всех опрошенных) и военной (29%) помощи Украине.

Впрочем, среди избирателей отдельных партий существуют значительные разногласия.

В частности, больше всего поддерживают Украину сторонники Spolu. 87% сторонников этой партии поддерживают гуманитарную помощь, дипломатическую – 82%, финансовую – 60% и военную – 74%.

Избиратели ультраправой SPD больше всего против помощи Украине, 42% из них считают, что Украине вообще не стоит помогать.

Чешская инициатива по боеприпасам

Также опрос показал, что чешская общественность разделена в вопросе, должна ли Чехия продолжать инициативу по поставкам боеприпасов, в рамках которой чешское правительство договаривается с другими странами о поставках боеприпасов для Украины.

В частности, 38% респондентов считают, что она должна продолжаться, 46% – за ее прекращение, остальные – не знают.

