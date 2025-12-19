Більшість чехів хочуть, щоб уряд Бабіша продовжував підтримку України, - опитування

Більшість громадян Чехії вважають, що новосформований уряд на чолі з Андреєм Бабішем має продовжувати підтримку України – насамперед гуманітарну.

Про це свідчать результати опитування агентства NMS для порталу Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більшість чехів за допомогу Україні

Так, згідно з опитуванням, 57% громадян Чехії підтримують гуманітарну допомогу Києву і 56% очікують від уряду дипломатичної підтримки України.

Водночас значно менша частка громадян Чехії є прихильниками не гуманітарної, а фінансової (27% всіх опитаних) та військової (29%) допомоги Україні.

Втім, серед виборців окремих партій існують значні розбіжності.

Зокрема, найбільше підтримують Україну прихильники Spolu. 87% прихильників цієї партії підтримують гуманітарну допомогу, дипломатичну - 82%, фінансову - 60% та військову - 74%.

Виборці ультраправої SPD найбільше проти допомоги Україні, 42% з них вважають, що Україні взагалі не варто допомагати.

Читайте також: Чехія продовжить програми допомоги Україні, але форма може змінитися

Чеська ініціатива з боєприпасів

Також опитування показало, що чеська громадськість розділена в питанні, чи повинна Чехія продовжувати ініціативу з постачання боєприпасів, в межах якої чеський уряд домовляється з іншими країнами про постачання боєприпасів для України.

Зокрема, 38% респондентів вважають, що вона повинна продовжуватися, 46% – за її припинення, решта – не знають.

Читайте також: Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України. Наша скарбниця порожня, - Бабіш