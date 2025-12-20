РУС
Новости Обстрелы Николаева
1 285 23

Николаев остался без света после ударов РФ: в городе разворачивают пункты несокрушимости

Из-за массированной атаки РФ Николаев остался без электроснабжения. Пункты раздачи воды, медицинская помощь и транспорт работают, курсируют троллейбусы с автономным ходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Российские террористы в очередной раз атаковали Николаевскую область. Без электроэнергии остался и Николаев. Развертываем пункты несокрушимости. После завершения воздушной тревоги все пункты будут открыты", - сообщил мэр.

Также в городе будут работать точки выдачи воды.

Городской голова отметил, что медицинские учреждения работают в штатном режиме, оказание помощи непрерывное.

"Водоснабжение подается. Актуальную информацию о ремонтных работах можно найти на странице водоканала. По маршрутам курсируют троллейбусы с автономным ходом до 20 км, что позволяет обеспечивать перевозки даже в сложных условиях. Не прекращали свою работу автобусы и маршрутные такси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Николаев дроном "Молния": повреждена многоэтажка

После восстановления электроснабжения не включайте сразу электроприборы и бытовую технику. Ведь возможные скачки напряжения могут привести к их повреждению", - предупредил Сенкевич.

Что предшествовало?

В ночь на 20 декабря российские беспилотники массированно атаковали критическую инфраструктуру Николаевской области. В результате атаки "шахедов" обесточены населенные пункты Баштанского, Николаевского и Вознесенского районов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Николаеве взрывы. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевщины

Николаев (2227) Николаевская область (2261) обстрел (30954) энергетика (2925) Николаевский район (147)
Топ комментарии
+8
а хто їх протирати буде від слини?
20.12.2025 11:53 Ответить
+7
Пропоную в пунктах незламності розміщувати портрети боневтіка ,людям легше буде
20.12.2025 11:49 Ответить
+4
Пункти незламності наше всьо .
20.12.2025 11:48 Ответить
Пункти незламності наше всьо .
20.12.2025 11:48 Ответить
ну а що в них поганого ?
20.12.2025 11:50 Ответить
Пунктами незламності війну не виграти.Де відповідь?А її не буде,бо при владі клоун-боневтік.Відповідати нічим,бо гроші вкрадені ВПК зруйнований
20.12.2025 12:16 Ответить
звісно , четвертий рік ≪всьопропало≫ і ніяк не пропаде . А по запитанню , саме про пунк сам щось скажете ? чи людям які знайшли там прихисток після бомбардувань , може пораду якусь дасте ? за портрет ви уже писали ... може ще щось ?
20.12.2025 13:04 Ответить
Пафос і понти наше всьо...
20.12.2025 12:07 Ответить
Пропоную в пунктах незламності розміщувати портрети боневтіка ,людям легше буде
20.12.2025 11:49 Ответить
а хто їх протирати буде від слини?
20.12.2025 11:53 Ответить
👍
20.12.2025 11:57 Ответить
слини? ти оптиміст
20.12.2025 12:09 Ответить
Місто і три райони без електрики. Побєдуни, перемога всепереможна все ближче?
20.12.2025 12:01 Ответить
Ого, місто і три райони без світла. Це жах, треба мерщій підписувати капітуляцію.
20.12.2025 12:47 Ответить
З автономним ходом? Які заряджаються від електрики.
20.12.2025 12:02 Ответить
Рашисти це наймерзеніші істоти в світі ,ця мерзота намагаєтся позбавити наших людей світла і тепла в зимовий період ,самі не вміють житти і іншим не дають .
20.12.2025 12:04 Ответить
Знищують енергетику,бо не буде відповіді.Зелене чмо дало фору кацапам,саботує і руйнує власний ВПК.Двушка на Москву головне.Мудрий нарід небрите чмо влаштовує.
20.12.2025 12:11 Ответить
20.12.2025 12:12 Ответить
Дати лопату і хай 3,14дує під Покровськ
20.12.2025 12:16 Ответить
Ми будемо насолоджуватися по справжньому тільки тоді, коли ви будете висіти на стовпах перед ВР.
20.12.2025 12:19 Ответить
А коли мацква буде без Світла? Один зелений занюханий утирок обіцяв щось в кінці вересня..
20.12.2025 12:17 Ответить
Більша частина місць у тих пунктах незламності та супермаркетах буде зайнята школярами та студентами, які цілий день будуть там чатитися, підключені до розетки.
20.12.2025 12:26 Ответить
Так кацапи попереджали - не атакуйте наш танкерний флот ,бо будуть удари у відповідь по Одесі і Миколаєву ,ну ми ж самі розумні ,от і маємо.
20.12.2025 12:38 Ответить
Удари по Одесі та Миколаєву почались набагато раніше за атаки по танкерному флоту.
20.12.2025 12:48 Ответить
Знаю, після атаки на Кримський міст і не тільки на його.
20.12.2025 12:57 Ответить
ПУнкт незламності--назва не погана Але ІДЕОЛОГІЧНО поясніть мені.як звичайна палатка з генератором,чи акумулятором може відноситись до НЕЗЛАМНОСТІ, Вважаю,що це нівелюрує нашу стійкість і не зламність,бо це не та палатка яка надає нам мужність і НЕЗЛАМНІСТЬ
20.12.2025 12:57 Ответить
 
 