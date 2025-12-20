Николаев остался без света после ударов РФ: в городе разворачивают пункты несокрушимости

Из-за массированной атаки РФ Николаев остался без электроснабжения. Пункты раздачи воды, медицинская помощь и транспорт работают, курсируют троллейбусы с автономным ходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Российские террористы в очередной раз атаковали Николаевскую область. Без электроэнергии остался и Николаев. Развертываем пункты несокрушимости. После завершения воздушной тревоги все пункты будут открыты", - сообщил мэр.

Также в городе будут работать точки выдачи воды.

Городской голова отметил, что медицинские учреждения работают в штатном режиме, оказание помощи непрерывное.

"Водоснабжение подается. Актуальную информацию о ремонтных работах можно найти на странице водоканала. По маршрутам курсируют троллейбусы с автономным ходом до 20 км, что позволяет обеспечивать перевозки даже в сложных условиях. Не прекращали свою работу автобусы и маршрутные такси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Николаев дроном "Молния": повреждена многоэтажка

После восстановления электроснабжения не включайте сразу электроприборы и бытовую технику. Ведь возможные скачки напряжения могут привести к их повреждению", - предупредил Сенкевич.

Что предшествовало?

В ночь на 20 декабря российские беспилотники массированно атаковали критическую инфраструктуру Николаевской области. В результате атаки "шахедов" обесточены населенные пункты Баштанского, Николаевского и Вознесенского районов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Николаеве взрывы. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевщины