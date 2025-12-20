Миколаїв залишився без світла після ударів РФ: у місті розгортають пункти незламності
Через масовану атаку РФ Миколаїв залишився без електропостачання. Пункти роздачі води, медична допомога та транспорт працюють, курсують тролейбуси з автономним ходом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Російські терористи вкотре атакували Миколаївщину. Без електроенергії залишився і Миколаїв. Розгортаємо пункти незламності. Після завершення повітряної тривоги всі Пункти будуть відкриті", - повідомив мер.
Також у місті працюватимуть точки видачі води.
Міський голова зазначив, що медичні заклади працюють у штатному режимі, надання допомоги безперервне.
"Водопостачання подається. Актуальну інформацію про ремонтні роботи можна знайти на сторінці водоканалу. На маршрутах курсують тролейбуси з автономним ходом до 20 км, що дозволяє забезпечувати перевезення навіть за складних умов. Не припиняли свою роботу автобуси та маршрутні таксі.
Після відновлення електропостачання не вмикайте одразу електроприлади та побутову техніку. Адже можливі стрибки напруги можуть призвести до їх пошкодження", - попередив Сєнкевич.
Що передувало?
У ніч проти 20 грудня російські безпілотники масовано атакували критичну інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок атаки "шахедів" знеструмлено населені пункти Баштанського, Миколаївського та Вознесенського районів.
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