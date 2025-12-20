Миколаїв залишився без світла після ударів РФ: у місті розгортають пункти незламності

Через масовану атаку РФ Миколаїв залишився без електропостачання. Пункти роздачі води, медична допомога та транспорт працюють, курсують тролейбуси з автономним ходом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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"Російські терористи вкотре атакували Миколаївщину. Без електроенергії залишився і Миколаїв. Розгортаємо пункти незламності. Після завершення повітряної тривоги всі Пункти будуть відкриті", - повідомив мер.

Також у місті працюватимуть точки видачі води.

Міський голова зазначив, що медичні заклади працюють у штатному режимі, надання допомоги безперервне.

"Водопостачання подається. Актуальну інформацію про ремонтні роботи можна знайти на сторінці водоканалу. На маршрутах курсують тролейбуси з автономним ходом до 20 км, що дозволяє забезпечувати перевезення навіть за складних умов. Не припиняли свою роботу автобуси та маршрутні таксі.

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Після відновлення електропостачання не вмикайте одразу електроприлади та побутову техніку. Адже можливі стрибки напруги можуть призвести до їх пошкодження", - попередив Сєнкевич.

Що передувало?

У ніч проти 20 грудня російські безпілотники масовано атакували критичну інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок атаки "шахедів" знеструмлено населені пункти Баштанського, Миколаївського та Вознесенського районів.

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