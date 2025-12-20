Враг нанес удар по Гуляйполю: погиб мужчина
69-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Гуляйполю
Как отмечается, россияне нанесли артиллерийский удар по Гуляйполю и разрушили частный дом. Мужчина погиб на месте.
Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.
Что предшествовало?
Как сообщалось, в результате российских авиаударов, артобстрелов и атак дронов FPV в Запорожье за сутки ранены 10 гражданских, повреждены дома, инфраструктура и транспорт.
По данным DeepState, есть риск потери Гуляйполя в Запорожской области из-за саботажа некоторых офицеров 102 бригады ТрО.
