Ворог ударив по Гуляйполю: загинув чоловік

69-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Гуляйполю

Як зазначається, росіяни ударили артилерією по Гуляйполю та зруйнували приватний будинок. Чоловік загинув на місці.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Як повідомлялося, внаслідок російських авіаударів, артобстрілів і атак дронів FPV на Запоріжжі за добу поранено 10 цивільних, пошкоджено будинки, інфраструктуру та транспорт.

За даними DeepState, є ризик втрати Гуляйполя на Запоріжжі через саботаж деяких офіцерів 102 бригади ТрО.

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