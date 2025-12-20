Ворог ударив по Гуляйполю: загинув чоловік
69-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Гуляйполю
Як зазначається, росіяни ударили артилерією по Гуляйполю та зруйнували приватний будинок. Чоловік загинув на місці.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Як повідомлялося, внаслідок російських авіаударів, артобстрілів і атак дронів FPV на Запоріжжі за добу поранено 10 цивільних, пошкоджено будинки, інфраструктуру та транспорт.
За даними DeepState, є ризик втрати Гуляйполя на Запоріжжі через саботаж деяких офіцерів 102 бригади ТрО.
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