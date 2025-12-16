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Ворог просунувся у Гуляйполі, Предтечиному і Шаховому, - DeepState. КАРТА
Російська армія просунулася у Гуляйполі, Степногірську та на кількох напрямках Донеччини
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Гуляйполі (Пологівський район, Запорізька область), Предтечиного (Краматорський район, Донецька область), Шахового (Покровський район, Донецька область) та у Степногірську (Василівський район)", - йдеться в повідомленні.
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Порушила раша сушкою повітряний простір нато-завалить.
Вирила білораша підкоп під кордон-не засипать,а замінувати центнером вибухівки.Накриє якусь сотню мігрантів-розвести руками,як піськов,це не ми,ми хотіли підкоп засипать,але не всигли.
І на*** рашню з усіх організацій типу оону.