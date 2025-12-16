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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся у Гуляйполі, Предтечиному і Шаховому, - DeepState. КАРТА

Російська армія просунулася у Гуляйполі, Степногірську та на кількох напрямках Донеччини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся у Гуляйполі (Пологівський район, Запорізька область), Предтечиного (Краматорський район, Донецька область), Шахового (Покровський район, Донецька область) та у Степногірську (Василівський район)", - йдеться в повідомленні. 

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Оновлені карти

DeepState - оновлені карти просування ворога
DeepState - оновлені карти просування ворога
DeepState - оновлені карти просування ворога
DeepState - оновлені карти просування ворога

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Автор: 

Гуляйполе (248) Запорізька область (5034) Донецька область (11399) Краматорський район (1297) Покровський район (1795) Василівський район (165) Пологівський район (429) Предтечине (5) Шахове (25) Степногірськ (73)
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Топ коментарі
+10
Путіна можна завалить за тиждень.Просто всіх все влаштовує,крім нас.От атакувала раша турецьке судно-Туреччина у відповідь десяток корит.
Порушила раша сушкою повітряний простір нато-завалить.
Вирила білораша підкоп під кордон-не засипать,а замінувати центнером вибухівки.Накриє якусь сотню мігрантів-розвести руками,як піськов,це не ми,ми хотіли підкоп засипать,але не всигли.
І на*** рашню з усіх організацій типу оону.
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16.12.2025 06:47 Відповісти
+3
Людей буде вистачати, коли охорона маєтків не буде важливіша за війну і охоронці будуть на фронті разом із муніципальними охоронами, міськими вартами, без яких жили ще декілька років тому, а от зараз треба, і т.д., а так це просто знущання з народу. Те ж стосується і хоча б частини ментів, які заброньовані на 90%, взагалі, силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, тих, хто закінчив військові навчальні заклади, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, жодного дня не воювавши, що треба змінювати.. Чинушами з дітьми, кварталівцями і дізелями, які показово вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт. Коли буде реальна боротьба із корупцією, люстрація суддів і прокурорів, коли міндичів будуть не випускати, а садити за грати. А поки що тільки хапають хворих людей, з яких часто воїни ніякі.
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16.12.2025 13:10 Відповісти
+2
так вони в Шаховому вже рік просуваються по асфальту рилом
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16.12.2025 06:55 Відповісти

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