Враг продвинулся в Гуляйполе, Предтечино и Шахово, - DeepState. КАРТА

Российская армия продвинулась в Гуляйполе, Степногорске и на нескольких направлениях Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область), Предтечино (Краматорский район, Донецкая область), Шахово (Покровский район, Донецкая область) и в Степногорске (Васильевский район)", - говорится в сообщении.

