Враг продвинулся в Гуляйполе, Предтечино и Шахово, - DeepState. КАРТА
Российская армия продвинулась в Гуляйполе, Степногорске и на нескольких направлениях Донецкой области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область), Предтечино (Краматорский район, Донецкая область), Шахово (Покровский район, Донецкая область) и в Степногорске (Васильевский район)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Порушила раша сушкою повітряний простір нато-завалить.
Вирила білораша підкоп під кордон-не засипать,а замінувати центнером вибухівки.Накриє якусь сотню мігрантів-розвести руками,як піськов,це не ми,ми хотіли підкоп засипать,але не всигли.
І на*** рашню з усіх організацій типу оону.