РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9954 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
3 110 9

Враг продвинулся в Гуляйполе, Предтечино и Шахово, - DeepState. КАРТА

Российская армия продвинулась в Гуляйполе, Степногорске и на нескольких направлениях Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг продвинулся в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область), Предтечино (Краматорский район, Донецкая область), Шахово (Покровский район, Донецкая область) и в Степногорске (Васильевский район)", - говорится в сообщении. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг штурмует Гуляйполе и Степногорск, но закрепиться не может, - Волошин

Обновленные карты

DeepState - обновленные карты продвижения врага
DeepState - обновленные карты продвижения врага
DeepState - обновленные карты продвижения врага
DeepState - обновленные карты продвижения врага

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия оккупировала Толстой в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Гуляйполе (134) Запорожская область (3890) Донецкая область (11625) Краматорский район (927) Покровский район (1444) Васильевский район (139) Пологовский район (284) Предтечино (2) Шахово (21) Степногорск (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переговорна позиція Зеленого посилюється
показать весь комментарий
16.12.2025 06:35 Ответить
Путіна можна завалить за тиждень.Просто всіх все влаштовує,крім нас.От атакувала раша турецьке судно-Туреччина у відповідь десяток корит.
Порушила раша сушкою повітряний простір нато-завалить.
Вирила білораша підкоп під кордон-не засипать,а замінувати центнером вибухівки.Накриє якусь сотню мігрантів-розвести руками,як піськов,це не ми,ми хотіли підкоп засипать,але не всигли.
І на*** рашню з усіх організацій типу оону.
показать весь комментарий
16.12.2025 06:47 Ответить
так вони в Шаховому вже рік просуваються по асфальту рилом
показать весь комментарий
16.12.2025 06:55 Ответить
І Толстоє на Донеччині вже раз п'ятий окуповують.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:18 Ответить
Чому екацапи спокійно перетинають кордон України? Де удари по логістиці?
показать весь комментарий
16.12.2025 07:05 Ответить
З південного сходу рашисти просунулися за добу більш ніж на 6 км., охоплюючи цей населений пункт у "клещі". Скоріше за все - з українським Гуляй Полем можна прощатися...
показать весь комментарий
16.12.2025 07:51 Ответить
кісєля із солов'їним гівном обіжрався? краще прощайся із своєю тупою башкою.
показать весь комментарий
16.12.2025 08:08 Ответить
Гуляйполе фсьо
показать весь комментарий
16.12.2025 08:55 Ответить
Місяць тому Куп'янсь був всьо.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:30 Ответить
 
 