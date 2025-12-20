Враг утром нанес удар по порту Южный: есть попадания в резервуары

Враг целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру Одесской области и терроризирует гражданское население, пытаясь прервать сообщение Юга Украины. Несмотря на постоянные удары, в области продолжается работа по ликвидации последствий массированных атак.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба

Как отмечается, ночью враг нанес баллистический удар по порту в Одессе. На данный момент количество погибших, к сожалению, возросло до восьми, около 30 человек получили ранения. Обстрелы не прекращаются.

Утренний удар по порту Южный

После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады. Несмотря на постоянные риски, работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.

Логистика после ударов по мосту в районе Маяков

По словам Кулебы, параллельно продолжается работа по обеспечению логистики после атаки на мост в районе Маяков. Ключевое - жители Одесской области имеют сообщение и доступ ко всем необходимым товарам и услугам.

Проезд для экстренных служб, грузов с продуктами питания, почтовых перевозчиков и других неотложных перевозок обеспечен.

Укрпочта своевременно доставляет посылки, пенсии и социальные выплаты.

На данный момент действуют альтернативные маршруты транспортного сообщения, которые позволяют обеспечивать как приграничную логистику, так и связь региона с другими областями.

Все пункты пропуска работают, значительных очередей транспорта не фиксируется.

Для бесперебойного движения пассажиров Укрзализныця назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева - билеты уже в продаже.

К работе привлечены "Укрзализныця", Агентство восстановления, международные партнеры. Провели коммуникацию с представителями отраслей и бизнес-сообществом - все готовы содействовать работе правительства.

"По соображениям безопасности не все детали можем публично коммуницировать, в то же время гуманитарная ситуация в регионе остается стабильной. Над этим работаем круглосуточно", - подчеркнул Кулеба.

Отключение электроэнергии

Также отмечается, что без электроснабжения еще остаются более 37 тысяч абонентов в городе Одесса и Одесском районе. Теплом и водой жители региона обеспечены. После обстрелов без света также Николаев. Аварийные бригады работают над восстановлением.