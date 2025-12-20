Враг утром нанес удар по порту Южный: есть попадания в резервуары
Враг целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру Одесской области и терроризирует гражданское население, пытаясь прервать сообщение Юга Украины. Несмотря на постоянные удары, в области продолжается работа по ликвидации последствий массированных атак.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ночью враг нанес баллистический удар по порту в Одессе. На данный момент количество погибших, к сожалению, возросло до восьми, около 30 человек получили ранения. Обстрелы не прекращаются.
Утренний удар по порту Южный
После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады. Несмотря на постоянные риски, работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.
Логистика после ударов по мосту в районе Маяков
По словам Кулебы, параллельно продолжается работа по обеспечению логистики после атаки на мост в районе Маяков. Ключевое - жители Одесской области имеют сообщение и доступ ко всем необходимым товарам и услугам.
- Проезд для экстренных служб, грузов с продуктами питания, почтовых перевозчиков и других неотложных перевозок обеспечен.
- Укрпочта своевременно доставляет посылки, пенсии и социальные выплаты.
- На данный момент действуют альтернативные маршруты транспортного сообщения, которые позволяют обеспечивать как приграничную логистику, так и связь региона с другими областями.
- Все пункты пропуска работают, значительных очередей транспорта не фиксируется.
- Для бесперебойного движения пассажиров Укрзализныця назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева - билеты уже в продаже.
К работе привлечены "Укрзализныця", Агентство восстановления, международные партнеры. Провели коммуникацию с представителями отраслей и бизнес-сообществом - все готовы содействовать работе правительства.
"По соображениям безопасности не все детали можем публично коммуницировать, в то же время гуманитарная ситуация в регионе остается стабильной. Над этим работаем круглосуточно", - подчеркнул Кулеба.
Отключение электроэнергии
Также отмечается, что без электроснабжения еще остаются более 37 тысяч абонентов в городе Одесса и Одесском районе. Теплом и водой жители региона обеспечены. После обстрелов без света также Николаев. Аварийные бригады работают над восстановлением.
