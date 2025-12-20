Ворог зранку вдарив по порту Південний: є влучання в резервуари

Ворог цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру Одещини та тероризує цивільних, намагаючись перервати сполучення Півдня України. Попри постійні удари, в області триває робота з ліквідації наслідків масованих атак.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, вночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих, на жаль, зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Обстріли не припиняються.

Ранковий удар по порту Південний

Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний - є влучання в резервуари. На місцях працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, задіяні всі необхідні аварійні бригади. Попри постійні ризики працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики.

Логістика після ударів по мосту в районі Маяків

За словами Кулеби, паралельно триває робота із забезпечення логістики після атаки на міст у районі Маяків. Ключове - мешканці Одещини мають сполучення та доступ до всіх необхідних товарів і послуг.

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Проїзд для екстрених служб, вантажів з продуктами харчування, поштових перевізників та інших невідкладних перевезень забезпечений.

Укрпошта своєчасно доставляє посилки, пенсії та соціальні виплати.

Станом на зараз діють альтернативні маршрути транспортного сполучення, які дозволяють забезпечувати як прикордонну логістику, так і зв’язок регіону з іншими областями.

Усі пункти пропуску працюють, значних черг транспорту не фіксується.

Для безперебійного руху пасажирів Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва - квитки вже у продажу.

До роботи залучені "Укрзалізниця", Агентство відновлення, міжнародні партнери. Провели комунікацію з представниками галузей і бізнес-спільнотою - усі готові сприяти роботі Уряду.

"З безпекових причин не всі деталі можемо публічно комунікувати, водночас гуманітарна ситуація в регіоні залишається стабільною. Над цим працюємо цілодобово", - наголосив Кулеба.

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Знеструмлення

Також зазначається, що без електропостачання ще залишаються понад 37 тисяч абонентів у місті Одеса та Одеському районі. Теплом і водою жителі регіону забезпечені. Після обстрілів без світла також Миколаїв. Аварійні бригади працюють над відновленням.