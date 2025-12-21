На фронте за сутки более 230 боестолкновений: наиболее горячо на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТА

В целом, за прошедшие сутки, 20 декабря 2025 года, на фронте произошло 235 боевых столкновений.

Обстрелы

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, сбросив при этом 166 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 3609 обстрелов, из них 94 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2833 дрона-камикадзе.

Авиаудары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Изюм Харьковской области; Дубовики Днепропетровской области; Преображенка Запорожской области; Снигировка Николаевской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1 130 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, 116 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники российских оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. Кроме того, враг осуществил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Сотницкий Козачок, Волчанск, Прилепка и в сторону Избицкого и Григоровки.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Степовой Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 штурмов оккупационных войск вблизи Дроновки, Северска, Выемки и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка и Ступочки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении произошло 72 боевых столкновения в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Дачное и в сторону Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Александровском направлении Силы обороны остановили 19 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Степовое, Вишневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении агрессор 17 раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Щербаков и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг осуществил пять безрезультатных попыток приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

