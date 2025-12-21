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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 196 740 человек (+1 130 за сутки), 11 435 танков, 35 298 артсистем, 23 770 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 196 740 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

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Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 21.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 196 740 (+1 130) человек
  • танков - 11 435 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 770 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 35 298 (+11) ед.
  • РСЗО - 1 575 (+0) ед.
  • средства ПВО - 1 263 (+0) ед.
  • самолетов - 432 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 92 604 (+116) ед.
  • крылатые ракеты - 4 073 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 70 789 (+68) ед.
  • специальная техника - 4 029 (+1) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (23251) Генштаб ВС (8306) ликвидация (4433)
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Топ комментарии
+23
Минув 4323 день москальсько-української війни.
83 одиниця знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня, арта та логістика по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 196 000 це більше ніж все населення Тверської області.
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21.12.2025 08:44 Ответить
+15
Як раніше співали..... "Четыре года мать без лады, а **** сын ещё живой".... Уже перед сусідами соромно, все на білих ладах, а вони як лохи
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21.12.2025 08:08 Ответить
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.12.2025 08:40 Ответить

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