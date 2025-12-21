Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 196 740 человек (+1 130 за сутки), 11 435 танков, 35 298 артсистем, 23 770 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 196 740 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

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Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 21.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 196 740 (+1 130) человек

танков - 11 435 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 23 770 (+1) ед.

артиллерийских систем - 35 298 (+11) ед.

РСЗО - 1 575 (+0) ед.

средства ПВО - 1 263 (+0) ед.

самолетов - 432 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 92 604 (+116) ед.

крылатые ракеты - 4 073 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 70 789 (+68) ед.

специальная техника - 4 029 (+1) ед.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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