Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 196 740 осіб (+1 130 за добу), 11 435 танків, 35 298 артсистем, 23 770 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 196 740 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 196 740 (+1 130) осіб
- танків - 11 435 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 23 770 (+1) од.
- артилерійських систем - 35 298 (+11) од.
- РСЗВ - 1 575 (+0) од.
- засоби ППО - 1 263 (+0) од.
- літаків - 432 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92 604 (+116) од.
- крилаті ракети - 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 70 789 (+68) од.
- спеціальна техніка - 4 029 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
83 одиниця знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня, арта та логістика по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 196 000 це більше ніж все населення Тверської області.