Движение транспорта на трассе Одесса - Рени в пределах села Маяки полностью восстановлено, - патрульная полиция
Движение транспорта на трассе М-15 Одесса - Рени в пределах села Маяки в Одесской области полностью восстановлено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции.
"Одесская область. Вниманию водителей. Ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест) в пределах населенного пункта Маяки - сняты. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, 18 декабря российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.
- 20 декабря сообщалось, что люди уже могут передвигаться через Днестр на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках, транспортное сообщение частично восстановлено.
