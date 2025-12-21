Рух транспорту на трасі Одеса - Рені в межах села Маяки повністю відновлено, - патрульна поліція

Рух транспорту на трасі М-15 Одеса - Рені в межах села Маяки на Одещині повністю відновили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції.

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Рух відновлено в обох напрямках

"Одеська область. До уваги водіїв. Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) у межах населеного пункту Маяки - зняті. Рух відновлений", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.

20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.

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