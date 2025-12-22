Швеция не будет открывать расследование в отношении российского судна Adler: его отпустили после проверки

Прокуратура Швеции решила не начинать расследование в отношении российского грузового судна Adler, которое ранее задержали у побережья страны. Корабль покинул шведские воды после проверки.

Российский контейнеровоз Adler, вышедший из порта Санкт-Петербурга 15 декабря, проходил по проливу Эресунн, но подал сигнал бедствия из-за сбоя в работе двигателя. 20 декабря судно бросило якорь вблизи города Геганес на юго-западе Швеции.

В ночь на 21 декабря шведские власти инициировали проверку судна. Рейд проводился под руководством Таможенной службы при участии Береговой охраны, полиции, прокуратуры и бойцов Национального отряда спецназначения. По словам представителя Таможенной службы Мартина Геглунда, высадка на борт прошла спокойно, а экипаж был вежливым.

Впоследствии пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд заявил, что прокуроры не будут начинать расследование по подозрению в нарушении санкций. После этого судну разрешили покинуть шведские воды.

Поздно вечером 21 декабря, по данным сервиса Marinetraffic, Adler начал двигаться в северо-западном направлении в сопровождении катера шведской береговой охраны. Представитель Шведской морской администрации Фредрик Стрёмбек подтвердил, что судно покинуло побережье страны и направляется на север, однако конечный пункт назначения не объявлен.

О судне

Судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится под санкциями США и Евросоюза из-за перевозки северокорейских боеприпасов, используемых Россией в войне против Украины. Какой именно груз перевозил Adler, пока неизвестно. Шведская таможня считает эту информацию конфиденциальной.

