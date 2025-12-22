Швеція не відкриватиме розслідування щодо російського судна Adler: його відпустили після перевірки

Прокуратура Швеції вирішила не розпочинати розслідування щодо російського вантажного судна Adler, яке раніше затримали біля узбережжя країни. Корабель залишив шведські води після перевірки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SVT та Aftonbladet.

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Російський контейнеровоз Adler, що вийшов із порту Санкт-Петербурга 15 грудня, проходив протокою Ересунн, але подав сигнал лиха через збій у роботі двигуна. 20 грудня судно стало на якір поблизу міста Геганес на південному заході Швеції.

У ніч на 21 грудня шведська влада ініціювала перевірку судна. Рейд проводили під керівництвом Митної служби за участі Берегової охорони, поліції, прокуратури та бійців Національного загону спецпризначення. За словами речника Митної служби Мартіна Геглунда, висадка на борт пройшла спокійно, а екіпаж був ввічливим.

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Згодом прессекретар шведської митниці Мартін Хьоглунд заявив, що прокурори не розпочинатимуть розслідування за підозрою в порушенні санкцій. Після цього судну дозволили залишити шведські води.

Пізно ввечері 21 грудня, за даними сервісу Marinetraffic, Adler почав рухатися в північно-західному напрямку в супроводі катера шведської берегової охорони. Речник Шведської морської адміністрації Фредрік Стрьомбек підтвердив, що судно залишило узбережжя країни та прямує на північ, однак кінцевий пункт призначення не оголошено.

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Про судно

Судно належить російській компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та Євросоюзу через перевезення північнокорейських боєприпасів, що використовуються Росією у війні проти України. Який саме вантаж перевозив Adler, наразі невідомо. Шведська митниця вважає цю інформацію конфіденційною.

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