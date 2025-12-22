РУС
Новости Назначение министров энергетики и юстиции
Надеюсь, что в ближайшие недели будет назначен министр энергетики, - Свириденко

свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко выразила уверенность в том, что министр энергетики будет назначен в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается министра энергетики, я и сама хотела бы уже его назначить. Но пока за энергетику приходится отвечать нам. Я надеюсь, что в ближайшие недели он будет назначен. Потому что чрезвычайно важно иметь министра энергетики в отопительный сезон", - сказала Свириденко.

Премьер отметила, что предварительно была достигнута договоренность с парламентом, что крупнейшие фракции представят на обсуждение своих кандидатов на должность министра, после чего уже совместно с Кабмином эти кандидаты будут рассматриваться.

"У нас была договоренность и разговор с парламентским комитетом, что это будет совместное решение, будет обсуждение с крупнейшими фракциями. И мы вместе с Кабинетом Министров обсудим этих кандидатов", - отметила глава правительства.

Как сообщалось, 14 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал отставку Гринчук с поста министра энергетики Украины.

Напоминаем, 19 ноября Верховная Рада поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины. Правительство назначило Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики.

энергетика (2937) Свириденко Юлия (327) Минэнерго (478)
ВАШ з ЄРМАКОМ БОРДЕЛЬ з оновленими простирадлами на кроватях зЄмафії треба вичищати
22.12.2025 18:57 Ответить
+1
Єрмак довго не погоджував?
22.12.2025 18:51 Ответить
Що з ОПа, що з міністра енергетики роблять шоу.... Заіпало.
22.12.2025 18:48 Ответить
Зараз призначать чергового корупціонера з оточення Коломойського
22.12.2025 18:51 Ответить
Через декілька тижнів, це тягнуть до кінця опалювального сезону. Ніхто напевно не хоче себе підставляли
22.12.2025 18:52 Ответить
Єрмак довго не погоджував?
22.12.2025 18:51 Ответить
Не встигли ще новий офіс для передачі бабла в експлуатацію здати?
22.12.2025 18:51 Ответить
ВАШ з ЄРМАКОМ БОРДЕЛЬ з оновленими простирадлами на кроватях зЄмафії треба вичищати
22.12.2025 18:57 Ответить
Всі куми відмовились ? На смітники пішли шукати !
22.12.2025 18:58 Ответить
Згинуть наші свириденки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
22.12.2025 19:06 Ответить
Кто похвалит меня лучше всех тому дам сладкую конфетку
22.12.2025 20:07 Ответить
Алі-Баба ще не визначився ??!!
22.12.2025 20:16 Ответить
Чья шлендра фаворит?
22.12.2025 20:23 Ответить
 
 