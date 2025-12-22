Надеюсь, что в ближайшие недели будет назначен министр энергетики, - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко выразила уверенность в том, что министр энергетики будет назначен в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается министра энергетики, я и сама хотела бы уже его назначить. Но пока за энергетику приходится отвечать нам. Я надеюсь, что в ближайшие недели он будет назначен. Потому что чрезвычайно важно иметь министра энергетики в отопительный сезон", - сказала Свириденко.
Премьер отметила, что предварительно была достигнута договоренность с парламентом, что крупнейшие фракции представят на обсуждение своих кандидатов на должность министра, после чего уже совместно с Кабмином эти кандидаты будут рассматриваться.
"У нас была договоренность и разговор с парламентским комитетом, что это будет совместное решение, будет обсуждение с крупнейшими фракциями. И мы вместе с Кабинетом Министров обсудим этих кандидатов", - отметила глава правительства.
Как сообщалось, 14 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал отставку Гринчук с поста министра энергетики Украины.
Напоминаем, 19 ноября Верховная Рада поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины. Правительство назначило Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики.
