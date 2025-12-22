Сподіваюся, що найближчими тижнями буде призначено міністра енергетики, - Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко висловила впевненість у тому, що міністра енергетики буде призначено вже найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Відносно міністра енергетики я і сама хотіла б вже його призначити. Але поки що за енергетику доводиться відповідати нам. Я сподіваюся, що найближчими тижнями його буде призначено. Тому що надзвичайно важливо мати міністра енергетики в опалювальний сезон", - сказала Свириденко.

Прем'єр зауважила, що попередньо було досягнуто домовленості з парламентом, що найбільші фракції подадуть на обговорення своїх кандидатів на посаду міністра, після чого вже спільно з Кабміном ці кандидати будуть розглядатися.

"У нас була домовленість і розмова з парламентським комітетом, що це буде спільне рішення, буде обговорення з найбільшими фракціями. І ми разом з Кабінетом міністрів обговоримо цих кандидатів", - зазначила глава уряду.

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Як повідомлялося, 14 листопада Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав відставку Гринчук з посади міністра енергетики України.

Нагадуємо, 19 листопада Верховна Рада підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики України. Уряд призначив Артема Некрасова виконувачем обовʼязків міністра енергетики.

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