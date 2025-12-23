Поражен логистический маршрут врага возле Новосергиевки и позиция операторов БПЛА вблизи Севера, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 101 российский штурм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Обстановка на Покровском направлении
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ривно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филия и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгородного, Новопавловки.
Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 174 оккупанта, 132 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, четыре БПЛА, также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага. Повреждены танк, две единицы автомобильной техники и мотоцикл противника.
Бои за Покровск и Мирноград
По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.
Ликвидация войск РФ
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 479 оккупантов за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 927 БПЛА различных типов и 122 единицы другого вооружения и техники, в частности 8 танков и 17 бронемашин.
- "Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 31 расчет российских БПАК", - говорится в сообщении.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1269 огневых задач.
- Авиация Воздушных Сил ВСУ поразила здание вблизи Севера, откуда работали вражеские операторы БПЛА.
- Армейская авиация поразила логистический маршрут противника в районе Новосергиевки, где фиксировалось постоянное движение личного состава врага и место сосредоточения операторов БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль