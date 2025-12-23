РУС
Поражен логистический маршрут врага возле Новосергиевки и позиция операторов БПЛА вблизи Севера, - ГВ "Схід"

Бои у Сіверска

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 101 российский штурм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Обстановка на Покровском направлении 

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ривно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филия и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгородного, Новопавловки.

Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 174 оккупанта, 132 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, четыре БПЛА, также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага. Повреждены танк, две единицы автомобильной техники и мотоцикл противника.

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.

Ликвидация войск РФ

  • В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 479 оккупантов за прошедшие сутки.
  • Также уничтожено 927 БПЛА различных типов и 122 единицы другого вооружения и техники, в частности 8 танков и 17 бронемашин.
  • "Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 31 расчет российских БПАК", - говорится в сообщении.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1269 огневых задач.
  • Авиация Воздушных Сил ВСУ поразила здание вблизи Севера, откуда работали вражеские операторы БПЛА.
  • Армейская авиация поразила логистический маршрут противника в районе Новосергиевки, где фиксировалось постоянное движение личного состава врага и место сосредоточения операторов БПЛА.

