Поражен логистический маршрут врага возле Новосергиевки и позиция операторов БПЛА вблизи Севера, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 101 российский штурм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские FPV-дроны, оснащенные палкой и веревкой с петлей, ловят в воздухе российские беспилотники. ВИДЕО

Обстановка на Покровском направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ривно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филия и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгородного, Новопавловки.

Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 174 оккупанта, 132 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, четыре БПЛА, также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага. Повреждены танк, две единицы автомобильной техники и мотоцикл противника.

Читайте также: Враг пытается обойти Сиверск, - ГВ "Схід"

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия застряла в городских боях в Покровске: враг уже потерял 6,5 тыс. военных, - 7 корпус ДШВ

Ликвидация войск РФ