Уражено логістичний маршрут ворога біля Новосергіївки та позицію операторів БпЛА поблизу Сіверська, - УВ "Схід"
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 101 російський штурм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".
Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.
Обстановка на Покровському напрямку
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки.
Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 174 окупанти, 132 з яких - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, чотири БпЛА, також наші захисники уразили вісім укриттів особового складу ворога. Пошкоджено танк, дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл противника.
Бої за Покровськ та Мирноград
За даними УВ "Схід", оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", - йдеться у повідомленні.
Ліквідація військ РФ
- В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 479 окупантів за минулу добу.
- Також знищено 927 БпЛА різних типів та 122 одиниці іншого озброєння і техніки, зокрема 8 танків та 17 бронемашин.
- "Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 31 розрахунок російських БпАК", - йдеться у повідомленні.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1269 вогневих завдань.
- Авіація Повітряних Сил ЗСУ уразила будівлю поблизу Сіверська, звідки працювали ворожі оператори БПЛА.
- Армійська авіація уразила логістичний маршрут противника в районі Новосергіївки, де фіксувався постійний рух особового складу ворога та місце зосередження операторів БПЛА.
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