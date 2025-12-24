РУС
Враг снова атаковал энергоинфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

обстрел энергетики в Херсонской области

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дроновых атак. Работы ведутся круглосуточно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Новые атаки на энергетику

Как отмечается, ночью враг продолжил атаковать энергетическую инфраструктуру. Как следствие, на утро есть новые отключения электроэнергии в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Действуют графики отключений

Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.

