Ворог знову атакував енергоінфраструктуру, є нові знеструмлення у 5 областях, - Міненерго
Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак. Роботи відбуваються цілодобово.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Нові атаки на енергетику
Як зазначається, вночі ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього - на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.
Діють графіки відключень
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили в Міненерго.
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