Ворог знову атакував енергоінфраструктуру, є нові знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак. Роботи відбуваються цілодобово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові атаки на енергетику

Як зазначається, вночі ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього - на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Також читайте: Ворог атакував критичну інфраструктуру Херсона: знеструмлено Дніпровський район

Діють графіки відключень

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили в Міненерго.

Також читайте: Масована атака РФ на енергетику: майже повністю знеструмлена Рівненщина, Тернопільщина та Хмельниччина