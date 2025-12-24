Силы обороны нанесли удары по базам вражеских операторов БПЛА в Сиверске и Покровске, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 52 российских штурма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Обстановка на Покровском направлении
На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Орехово и Дачное.
На этом направлении вчера наши воины ликвидировали 62 оккупантов и ранили 24, уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта и две артиллерийские системы, поразили танк, четыре единицы автомобильной техники, артиллерийскую систему и 11 укрытий личного состава противника.
Бои за Покровск и Мирноград
По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.
Ликвидация войск РФ
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 408 оккупантов за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 1217 БПЛА различных типов и 105 единиц другого вооружения и техники, в частности один танк.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 28 расчетов российских БПАК.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 836 огневых задач.
- Авиация Воздушных сил ВСУ поразила здание в районе Сиверска, откуда работали вражеские операторы БПЛА.
- Также нанесены удары по двум зданиям в Покровске с личным составом вражеских пилотов БПЛА.
- Армейская авиация поразила место сосредоточения личного состава противника в районе населенных пунктов Котляровка и Григоровка.
