Силы обороны нанесли удары по базам вражеских операторов БПЛА в Сиверске и Покровске, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 52 российских штурма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Обстановка на Покровском направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Орехово и Дачное.

На этом направлении вчера наши воины ликвидировали 62 оккупантов и ранили 24, уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта и две артиллерийские системы, поразили танк, четыре единицы автомобильной техники, артиллерийскую систему и 11 укрытий личного состава противника.

Читайте также: Поражен логистический маршрут врага возле Новосергиевки и позиция операторов БПЛА вблизи Севера, - УВ "Восток"

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют намерение врага обойти Сиверск, - ГВ "Схід"

Ликвидация войск РФ