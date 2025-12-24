Сили оборони завдали ударів по базах ворожих операторів БпЛА у Сіверську та Покровську, - УВ "Схід"
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 52 російські штурми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".
Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.
Обстановка на Покровському напрямку
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне.
На цьому напрямку вчора наші воїни ліквідували 62 окупанти та поранили 24, знищили 18 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту та дві артилерійські системи, уразили танк, чотири одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему та 11 укриттів особового складу противника.
Бої за Покровськ та Мирноград
За даними УВ "Схід", оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", - йдеться у повідомленні.
Ліквідація військ РФ
- В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 408 окупантів за минулу добу.
- Також знищено 1217 БпЛА різних типів та 105 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема один танк.
- Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 28 розрахунків російських БпАК.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 836 вогневих завдань.
- Авіація Повітряних Сил ЗСУ уразила будівлю в районі Сіверська, звідки працювали ворожі оператори БПЛА.
- Також завдано ударів по двох будівлях у Покровську з особовим складом ворожих пілотів БПЛА.
- Армійська авіація уразила місце зосередження особового складу противника в районі населених пунктів Котлярівка та Григорівка.
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