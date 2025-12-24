По материалам СБУ осуждены еще 2 информатора РФ, которые помогали врагу бомбить Краматорск
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще две вражеские корректировщицы, действовавшие в Донецкой области.
Как установило расследование, злоумышленницы наводили воздушные удары страны-агрессора по Краматорскому району, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники СБУ задержали пособниц РФ в январе и июне этого года
Одной из осужденных является 44-летняя продавщица из Славянска, которая "сливала" рашистам геолокации опорных пунктов обороны и огневых позиций артиллерии ВСУ.
Чтобы разведать координаты украинских войск, информаторка завуалированно выпытывала данные у посетителей магазина, а затем выходила на местность для доразведки потенциальных "целей".
Собранные сведения женщина публиковала в профильном Телеграм-канале, который администрировали российские спецслужбы.
Другая осужденная – местная 41-летняя безработная из Краматорска, которая отслеживала для рашистов маршруты, график движения и количество бронеколонн Сил обороны, направлявшихся на передовую.
После разведвылазок женщина по телефону передавала информацию своей знакомой, которая проживает в РФ и работает на врага.
Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны, которые они использовали для координации своих действий с оккупантами.
По материалам СБУ информаторов признали виновными в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.
С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил одной из злоумышленниц пять лет тюремного заключения, а другой – пять с половиной лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль