По материалам СБУ осуждены еще 2 информатора РФ, которые помогали врагу бомбить Краматорск

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще две вражеские корректировщицы, действовавшие в Донецкой области.

Как установило расследование, злоумышленницы наводили воздушные удары страны-агрессора по Краматорскому району, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники СБУ задержали пособниц РФ в январе и июне этого года

Одной из осужденных является 44-летняя продавщица из Славянска, которая "сливала" рашистам геолокации опорных пунктов обороны и огневых позиций артиллерии ВСУ.

Чтобы разведать координаты украинских войск, информаторка завуалированно выпытывала данные у посетителей магазина, а затем выходила на местность для доразведки потенциальных "целей".

Собранные сведения женщина публиковала в профильном Телеграм-канале, который администрировали российские спецслужбы.

Другая осужденная – местная 41-летняя безработная из Краматорска, которая отслеживала для рашистов маршруты, график движения и количество бронеколонн Сил обороны, направлявшихся на передовую.

После разведвылазок женщина по телефону передавала информацию своей знакомой, которая проживает в РФ и работает на врага.

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны, которые они использовали для координации своих действий с оккупантами.

По материалам СБУ информаторов признали виновными в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил одной из злоумышленниц пять лет тюремного заключения, а другой – пять с половиной лет лишения свободы.

