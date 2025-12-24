РУС
Зеленский лишил стипендии прыгунью Лыскун, которая сменила гражданство на российское

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил государственной стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун, которая ранее сменила украинское гражданство на российское.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Решение президента

"В соответствии с Положением о стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров, утвержденным Указом Президента Украины от 13 ноября 2019 года № 844/2019 (с последующими изменениями), лишить стипендии Лыскун Софию Валерьевну", - говорится в указе.

Также стипендии лишена ее тренер Александра Сендзюк. Обоим назначили стипендии Президента Украины в апреле 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бубку и Клочкову лишили государственных стипендий: указ президента

Другим решением Зеленский прекратил выплаты еще трем спортсменкам: Елене Вязовой, Людмиле Филатовой (легкая атлетика), а также волейболистке Ольге Шкурновой.

Что известно о Лыскун

  • В 2025 году в Сингапуре она завоевала две награды на континентальном первенстве - золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
  • На Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе она завоевала серебро в 10-метровой вышке и бронзу в смешанных командных соревнованиях. Лыскун также представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в 2021-м и в Париже в 2024-м.
  • По информации "Суспільне Спорт", в общей сложности в активе спортсменки две золотые награды чемпионата Европы по водным видам спорта и две победы на Евро по прыжкам с трамплина.

  • После София Лыскун, которая выступала за сборную Украины на Олимпийских играх, получила российское гражданство.

Читайте также: Гутцайт раскритиковал гимнаста Ковтуна за смену спортивного гражданства: Предал Украину

гражданство (1351) Зеленский Владимир (23112) спорт (2480) стипендии (211)
сильно головою вдарилась
24.12.2025 23:58 Ответить
Шо ця, шо клочкова, шо ломаченко - у всіх великий дефіцит сірої речовини. Мислять дуже завужено і примітивно. Типу, росія велика і могутня. Вона про мене подбає. А ця Україна - ну шо вона мені дала? А життя у мене одне. Гідність, патріотизм, совість? А? Шо? Ета ви а чьом?
25.12.2025 00:03 Ответить
А ще кримчанка Ольга Давидко. Сумоїстка.
25.12.2025 00:59 Ответить
Вона родом із Луганська, по любому та є близькі родичі, примусили чи промили мізки й все кіно.
25.12.2025 00:14 Ответить
Якщо рівняти Луганськ до Юзівки, то в першому набагато більше українців з мовою, чим в ... І це при тому, що Луганськ як би до рашки ближче. Юзівка до Краснодарського краю, а той був чисто Українським, але. Враховуючи той факт, що Донецьк за часів срср став анклавом бандюків, то ось вам і амплуа.
25.12.2025 00:21 Ответить
Не зовсім згоден, коли вперше приїхав до Луганська в 2000х, то як машина часу, наче опинився у совкі 70-80 років.
25.12.2025 00:25 Ответить
Взагалі, як можна серед такої кількості більш менш нормальних країн обрати рашку?
Це те ж саме , що купити і носити футболку з написом "П#ДОР" на грудях замість напису "ADIDAS"
25.12.2025 00:32 Ответить
Ну и дура, нафиг ей президентська стипендия? На расее загнобят сразу, но это её проблеми 🤔🥱😁
25.12.2025 01:04 Ответить
 
 