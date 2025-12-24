Зеленский лишил стипендии прыгунью Лыскун, которая сменила гражданство на российское

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил государственной стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун, которая ранее сменила украинское гражданство на российское.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение президента

"В соответствии с Положением о стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров, утвержденным Указом Президента Украины от 13 ноября 2019 года № 844/2019 (с последующими изменениями), лишить стипендии Лыскун Софию Валерьевну", - говорится в указе.

Также стипендии лишена ее тренер Александра Сендзюк. Обоим назначили стипендии Президента Украины в апреле 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бубку и Клочкову лишили государственных стипендий: указ президента

Другим решением Зеленский прекратил выплаты еще трем спортсменкам: Елене Вязовой, Людмиле Филатовой (легкая атлетика), а также волейболистке Ольге Шкурновой.

Что известно о Лыскун

В 2025 году в Сингапуре она завоевала две награды на континентальном первенстве - золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

На Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе она завоевала серебро в 10-метровой вышке и бронзу в смешанных командных соревнованиях. Лыскун также представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в 2021-м и в Париже в 2024-м.

По информации "Суспільне Спорт", в общей сложности в активе спортсменки две золотые награды чемпионата Европы по водным видам спорта и две победы на Евро по прыжкам с трамплина.

После София Лыскун, которая выступала за сборную Украины на Олимпийских играх, получила российское гражданство.

Читайте также: Гутцайт раскритиковал гимнаста Ковтуна за смену спортивного гражданства: Предал Украину