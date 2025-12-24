Зеленський позбавив стипендії стрибунку Лискун, яка змінила громадянство на російське
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив державної стипендії чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун, яка раніше змінила українське громадянство на російське.
Про це повідомляє офіційний сайт Президента України, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення президента
"Відповідно до Положення про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 13 листопада 2019 року № 844/2019 (із наступними змінами), позбавити Лискун Софію Валеріївну", - йдеться в указі.
Також стипендії позбавлено її тренерку Олександру Сендзюк. Обом призначили стипендії Президента України у квітні 2025 року.
Іншим рішенням Зеленський припинив виплати ще трьом спортсменкам: Олені Вязовій, Людмилі Філатовій (легка атлетика), а також волейболістці Ользі Шкурновій.
Що відомо про Лискун
- У 2025 році в Сингапурі вона виборола дві нагороди на континентальній першості - золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
- На Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі вона виборола срібло у 10-метровій вишці та бронзу в змішаних командних змаганнях. Лискун також представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо у 2021-му та в Парижі 2024-го.
- За інформацією "Суспільне Спорт", загалом в активі спортсменки є дві золоті нагороди чемпіонату Європи з водних видів спорту та дві перемоги на Євро зі стрибків з трампліна.
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Після Софія Лискун, яка виступала за збірну України на Олімпійських іграх, отримала російське громадянство.
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