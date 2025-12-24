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Новини Зміна громадянства
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Зеленський позбавив стипендії стрибунку Лискун, яка змінила громадянство на російське

лискун

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив державної стипендії чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун, яка раніше змінила українське громадянство на російське.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення президента

"Відповідно до Положення про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 13 листопада 2019 року № 844/2019 (із наступними змінами), позбавити Лискун Софію Валеріївну", - йдеться в указі.

Також стипендії позбавлено її тренерку Олександру Сендзюк. Обом призначили стипендії Президента України у квітні 2025 року.

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Іншим рішенням Зеленський припинив виплати ще трьом спортсменкам: Олені Вязовій, Людмилі Філатовій (легка атлетика), а також волейболістці Ользі Шкурновій.

Що відомо про Лискун

  • У 2025 році в Сингапурі вона виборола дві нагороди на континентальній першості - золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
  • На Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі вона виборола срібло у 10-метровій вишці та бронзу в змішаних командних змаганнях. Лискун також представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо у 2021-му та в Парижі 2024-го.
  • За інформацією "Суспільне Спорт", загалом в активі спортсменки є дві золоті нагороди чемпіонату Європи з водних видів спорту та дві перемоги на Євро зі стрибків з трампліна.

  • Після Софія Лискун, яка виступала за збірну України на Олімпійських іграх, отримала російське громадянство.

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Автор: 

громадянство (1102) Зеленський Володимир (28307) спорт (1757) стипендії (177)
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Топ коментарі
+32
Шо ця, шо клочкова, шо ломаченко - у всіх великий дефіцит сірої речовини. Мислять дуже завужено і примітивно. Типу, росія велика і могутня. Вона про мене подбає. А ця Україна - ну шо вона мені дала? А життя у мене одне. Гідність, патріотизм, совість? А? Шо? Ета ви а чьом?
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25.12.2025 00:03 Відповісти
+17
Якщо рівняти Луганськ до Юзівки, то в першому набагато більше українців з мовою, чим в ... І це при тому, що Луганськ як би до рашки ближче. Юзівка до Краснодарського краю, а той був чисто Українським, але. Враховуючи той факт, що Донецьк за часів срср став анклавом бандюків, то ось вам і амплуа.
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25.12.2025 00:21 Відповісти
+17
Взагалі, як можна серед такої кількості більш менш нормальних країн обрати рашку?
Це те ж саме , що купити і носити футболку з написом "П#ДОР" на грудях замість напису "ADIDAS"
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25.12.2025 00:32 Відповісти

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