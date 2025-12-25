Авиакатастрофа в Турции: найдены черные ящики самолета с ливийскими генералами

Турецкие спасательные службы изъяли черные ящики с места катастрофы частного самолета, в результате которой погибли восемь человек, в том числе высокопоставленные чиновники из Ливии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Associated Press.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Авария произошла после вылета самолета из столицы Турции Анкары во вторник. На борту находились командующий вооруженными силами Ливии генерал Мухаммед Али Ахмад аль-Хаддад, другие представители военного руководства страны и члены экипажа. Все они погибли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи Ливии взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти, который ранее заходил в российские порты, - СМИ

Расследование авиакатастрофы и версии причин

По данным турецкой стороны, уже найдены как голосовые записи из кабины пилотов, так и бортовые параметрические данные. Они должны помочь установить точную причину трагедии.

Ливийские официальные лица предварительно предполагают, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности самолета. Окончательные выводы будут сделаны после анализа данных из черных ящиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ливии Абдельхамидом Дбейбахом и выразил соболезнования в связи с трагедией.

"Начато расследование этого трагического инцидента, и наши министерства предоставят информацию о его ходе", — заявил Эрдоган.

Читайте также: Россия перебрасывает вооружение из Сирии в Ливию, - WSJ. СУПУТНИКОВОЕ ФОТО

Погибло военное командование Ливии

Среди погибших — генералы, которые играли ключевую роль в процессе объединения ливийских вооруженных сил после длительного политического и военного раскола страны. В частности, речь идет о генерале Мухаммеде Али Ахмеде аль-Хаддаде, генерале Аль-Фитури Грайбиле, бригадном генерале Махмуде Аль-Катави, советнике начальника штаба Мохаммеде Аль-Асави Диабе и военном фотографе Мохаммеде Омаре Ахмеде Махджубе.

Поисковые работы активизировались после сложных погодных условий — сильного дождя и тумана в ночь после катастрофы. К операции привлекли специализированную технику и мобильные координационные центры. Турция также назначила четырех прокуроров для процессуального руководства расследованием.

Читайте также: Эрдоган просил Путина забрать обратно ЗРК С-400, чтобы улучшить отношения с США, - Bloomberg

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что черные ящики передадут в нейтральную третью страну для проведения независимой экспертизы.

В связи с трагедией в Ливии объявлен трехдневный национальный траур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский дрон "Орлан-10" упал вблизи Стамбула: турецкие власти расследуют. ФОТО