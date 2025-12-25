Авиакатастрофа в Турции: найдены черные ящики самолета с ливийскими генералами
Турецкие спасательные службы изъяли черные ящики с места катастрофы частного самолета, в результате которой погибли восемь человек, в том числе высокопоставленные чиновники из Ливии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Associated Press.
Авария произошла после вылета самолета из столицы Турции Анкары во вторник. На борту находились командующий вооруженными силами Ливии генерал Мухаммед Али Ахмад аль-Хаддад, другие представители военного руководства страны и члены экипажа. Все они погибли.
Расследование авиакатастрофы и версии причин
По данным турецкой стороны, уже найдены как голосовые записи из кабины пилотов, так и бортовые параметрические данные. Они должны помочь установить точную причину трагедии.
- Ливийские официальные лица предварительно предполагают, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности самолета. Окончательные выводы будут сделаны после анализа данных из черных ящиков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ливии Абдельхамидом Дбейбахом и выразил соболезнования в связи с трагедией.
"Начато расследование этого трагического инцидента, и наши министерства предоставят информацию о его ходе", — заявил Эрдоган.
Погибло военное командование Ливии
Среди погибших — генералы, которые играли ключевую роль в процессе объединения ливийских вооруженных сил после длительного политического и военного раскола страны. В частности, речь идет о генерале Мухаммеде Али Ахмеде аль-Хаддаде, генерале Аль-Фитури Грайбиле, бригадном генерале Махмуде Аль-Катави, советнике начальника штаба Мохаммеде Аль-Асави Диабе и военном фотографе Мохаммеде Омаре Ахмеде Махджубе.
Поисковые работы активизировались после сложных погодных условий — сильного дождя и тумана в ночь после катастрофы. К операции привлекли специализированную технику и мобильные координационные центры. Турция также назначила четырех прокуроров для процессуального руководства расследованием.
Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что черные ящики передадут в нейтральную третью страну для проведения независимой экспертизы.
В связи с трагедией в Ливии объявлен трехдневный национальный траур.
