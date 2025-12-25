РУС
Новости Авиакатастрофа в Турции
2 774 42

Авиакатастрофа в Турции: найдены черные ящики самолета с ливийскими генералами

Авиакатастрофа ливийского самолета в Турции

Турецкие спасательные службы изъяли черные ящики с места катастрофы частного самолета, в результате которой погибли восемь человек, в том числе высокопоставленные чиновники из Ливии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Associated Press.

Авария произошла после вылета самолета из столицы Турции Анкары во вторник. На борту находились командующий вооруженными силами Ливии генерал Мухаммед Али Ахмад аль-Хаддад, другие представители военного руководства страны и члены экипажа. Все они погибли.

Расследование авиакатастрофы и версии причин

По данным турецкой стороны, уже найдены как голосовые записи из кабины пилотов, так и бортовые параметрические данные. Они должны помочь установить точную причину трагедии.

  • Ливийские официальные лица предварительно предполагают, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности самолета. Окончательные выводы будут сделаны после анализа данных из черных ящиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ливии Абдельхамидом Дбейбахом и выразил соболезнования в связи с трагедией.

"Начато расследование этого трагического инцидента, и наши министерства предоставят информацию о его ходе", — заявил Эрдоган.

Погибло военное командование Ливии

Среди погибших — генералы, которые играли ключевую роль в процессе объединения ливийских вооруженных сил после длительного политического и военного раскола страны. В частности, речь идет о генерале Мухаммеде Али Ахмеде аль-Хаддаде, генерале Аль-Фитури Грайбиле, бригадном генерале Махмуде Аль-Катави, советнике начальника штаба Мохаммеде Аль-Асави Диабе и военном фотографе Мохаммеде Омаре Ахмеде Махджубе.

Поисковые работы активизировались после сложных погодных условий — сильного дождя и тумана в ночь после катастрофы. К операции привлекли специализированную технику и мобильные координационные центры. Турция также назначила четырех прокуроров для процессуального руководства расследованием.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что черные ящики передадут в нейтральную третью страну для проведения независимой экспертизы.

В связи с трагедией в Ливии объявлен трехдневный национальный траур.

авиакатастрофа (1743) Ливия (683) Турция (3594)
+3
А чим воно тобі не подобається? Може і паляниця перетворити на бліни?
25.12.2025 04:47 Ответить
+3
Дивіться. По тексту оби два терміни застосовують. Мабудь не визначились. Бо - авіакатастрофа - це подія, коли повний піпець всім й всьому навкола. А авіатроща - менші наслідки.
25.12.2025 05:50 Ответить
+3
На практиці, термін "авіакатастрофа" вживається, кори в результаті цієї події загинули (чи були поранені) люди. Якщо ж такого немає, і постраждало лише "залізо" - застосовують термін "авіатроща"... Просто тут, основна маса "писарчуків", які пишуть статті - студенти... І не всі є спеціалістами з лінгвістики та ще й ліняться лишній раз заглянуть до "Тлумачного словника"... Тут подібних "ляпів" повно - треба просто вчитаться...
25.12.2025 07:35 Ответить
Дуже гарно служили, через що й загинули
25.12.2025 00:22 Ответить
головне , чотири скринькі з лівійськими генералами ...образно дуже ...
25.12.2025 00:34 Ответить
Хтось мені скаже, коли звичайне "авіакатастрофа", перетворилося на оце дебільне "авіатроща"?
25.12.2025 02:29 Ответить
А чим воно тобі не подобається? Може і паляниця перетворити на бліни?
25.12.2025 04:47 Ответить
Дивіться. По тексту оби два терміни застосовують. Мабудь не визначились. Бо - авіакатастрофа - це подія, коли повний піпець всім й всьому навкола. А авіатроща - менші наслідки.
25.12.2025 05:50 Ответить
На практиці, термін "авіакатастрофа" вживається, кори в результаті цієї події загинули (чи були поранені) люди. Якщо ж такого немає, і постраждало лише "залізо" - застосовують термін "авіатроща"... Просто тут, основна маса "писарчуків", які пишуть статті - студенти... І не всі є спеціалістами з лінгвістики та ще й ліняться лишній раз заглянуть до "Тлумачного словника"... Тут подібних "ляпів" повно - треба просто вчитаться...
25.12.2025 07:35 Ответить
Ну я спростила тлумачення
25.12.2025 07:47 Ответить
Нічого страшного... У всіх галузях спеціалістом буть неможливо... У мене просто "професійна звичка" - чітко дотримуваться "термінології"...
25.12.2025 07:59 Ответить
"Просто тут, основна маса "писарчуків", які пишуть статті - студенти"
чувак, в тебе явно психіатричні проблеми, скрізь студентики маряться
25.12.2025 08:06 Ответить
"Артист" і "артистка" - це одне й те саме? Як "студент" і "студентка"... В штани собі заглянь...
25.12.2025 08:11 Ответить
краще ти заглянь в свої, мерця свого старого пощупай
25.12.2025 08:12 Ответить
Що? Аргументів немає - так вирішив "срач розвести"? "Йли лісом!", неуку...
25.12.2025 08:18 Ответить
ти ж перший про штани почав, почитай
25.12.2025 08:21 Ответить
"Йди лісом!", неуку!...
25.12.2025 08:23 Ответить
Стаття реал недолуга.
25.12.2025 08:11 Ответить
у нього усі хто йому пише аргументи - студенти
старий вже на порозі альцгеймеру, це не жарт
це я пишу без підколки
25.12.2025 08:13 Ответить
А у тебе десь видно "аргументи"? Я бачу лише пусте "гімноплюйство"...
25.12.2025 08:20 Ответить
ти збрехав про студентів
це тобі перший аргумент

студентам на цензорі писати політичні пости - дурніше не придумаєш
молодь сидить у тіктоках та клала на політику
тут тільки старпери , "пікєйні жилети"

ну?
25.12.2025 08:23 Ответить
А ти доведи, що там сидять "не студенти"... Судячи з написаних статей, більшість пише на невисокому професійному рівні... Та й дешевше найнять студенів, ніж звертаться до високоспеціалізованих фахівців - вони дорого коштують... А студенти, якраз, і йдуть на подібні сайти - щоб набраться досвіду...
25.12.2025 08:49 Ответить
До речі : "психіатричні" проблеми - це проблеми лікаря, пов"язані з ЛІКУВАННЯМ ПАЦІЄНТА. А от "психічні - це проблеми з розладами психіки у пацієнта... Ти такий тупий, що навіть у термінології не тямиш...
25.12.2025 08:14 Ответить
справа не в термінах, ти ж мене зрозумів
25.12.2025 08:15 Ответить
Я тебе вже давно "зрозумів"... Ти - НЕВІГЛАС, що "щемиться" в "генії"...
25.12.2025 08:16 Ответить
дивні висновки
я тобі указую шо в тебе всі студенти
схоже не старечю параною, таке буває
25.12.2025 08:20 Ответить
Синку, правиьно, українською, пишеться "паранойя"... Це іноземне слово. Однак, в силу твого невігластва, тобі це не відомо... Я саме про це й пишу - що ти НЕУК!
25.12.2025 08:22 Ответить
ти виглядаеш повним кретином, коли вишукуєш граматичні помилки
та на них вказуєш співрозмовнику як аргумент

я пишу швидко, багато честі ще на форумах орфографію перевіряти

чи це тобі не очевидно???
25.12.2025 08:25 Ответить
У мого батька, нині покійного, був вислів: "Не "швиди" швидко... Бо коли руки з ногами біжать поперед мізків - можна розбить лоба..." Ти собі розтовк лоба - і навіть цього не помітив... І продовжуєш цн робить, "пишучи швидко"...
25.12.2025 08:32 Ответить
мені посрати на твого батька
він виховав мудака
25.12.2025 08:35 Ответить
Ну, от і пішла в хід твоя СПРАВЖНЯ "аргументація" - лайка та гімноплюйство... Що і вимагалося довести...
"Йли лісом!"...
25.12.2025 08:42 Ответить
і не треба мене сином називати
я б такого батька як ти придушив подушкою 😁
чисто з естетичних міркувань
ти дуже мерзотна людина, навіть з форуму це видно
25.12.2025 08:26 Ответить
Ну, можу назвать "сопливим салабоном", якщо тобі звернення "синок" не подобається... Я, стосовно тебе, формулюю висновок: "дурня треба називать "дурнем", якщо він меле дурниці...". Що я й роблю... Аргументовано...
25.12.2025 08:30 Ответить
ні, це тупе хамство яке мені побоку
я бачу старого ідіота який нікому не потрібний сидить на цензорі сутками
замість бути людиною - хамить та сере на аргументацію будь-кого
тебе тут усі вважають старим ідіотом

подумай якщо є мізкі ще
25.12.2025 08:32 Ответить
НІКОМу НЕ ПОРІБНИЙ?
Ну тоді співстав мій і свій профілі... Це - ОБ"ЄКТИВНИЙ АРГУМЕНТ...
25.12.2025 08:37 Ответить
Ні. Немає такого слова «авіатроща» в будь-якому контексті. Це те саме що гумовий нацюцюрник, ********** і т.д.
P.S. «Авіакатастрофа» може бути і без людських жертв.
25.12.2025 08:25 Ответить
Авіаційна катастрофа (авіакатастрофа) - авіаційна пригода, що призвела до загибелі одного чи більше людей, які знаходилися на борту повітряного судна.
25.12.2025 08:40 Ответить
Свиня з московською щелепою? Чим більше відмінностей від нахрюку тим краще. 🔪🐽
25.12.2025 07:18 Ответить
Разом з гелікоптером і литовищем.
25.12.2025 07:28 Ответить
Це від любителів чумайданів, колідорів і експресо. Мабуть, щоб здаватися «ще вище і ще розумніше» цей дебільний термін колись вигадали редактори і ведучі новин телеканалу Г+Г, а інші підхопили.
25.12.2025 08:30 Ответить
Це що, подарунок пуйлу від ердогана?
25.12.2025 04:14 Ответить
100%. І штатам також.
25.12.2025 07:29 Ответить
Можливо, Ердоган "не домовився" з лівійцями... Бо падіння літаків з високопосадовцями, частіш всього, стається саме ПІСЛЯ переговорів - а не до них... Про авіакатастрофу з президентом Польщі, під Смоленськом, можна не говорить - там ця дія була саме для запобігання пропагандистській події - мітингу на меморіалі в Катині... Для внуків чекістів, які зараз правлять в Росії, це було-б "серпом по яйцях"...
25.12.2025 07:42 Ответить
 
 