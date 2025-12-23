Самолет с военным командованием Ливии разбился в Турции

В Турции пропал с радаров самолет, на котором находился начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад и четверо его спутников.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

С самолетом потеряли связь

Как отмечается, около 20:52 (19:52 по Киеву) была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50, который вылетел из аэропорта Анкара в 20:10 (19:10 по Киеву) в Триполи.

Самолет с бортовым номером 9H-DFJ запросил экстренную посадку вблизи Хайманы, однако впоследствии связь с ним была потеряна.

Погибло военное командование Ливии

"На борту самолета находятся пять пассажиров, среди которых начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Общественность будет проинформирована о развитии событий", - отметил Ерликая.

Премьер Ливии Абдулхамид Дибейбе сообщил о гибели Мохаммеда Али Ахмеда аль-Хаддада и его спутников:

генерал-лейтенанта Аль-Фитури Грайбиля, начальника штаба Сухопутных войск;

бригадного генерала Махмуда Аль-Катави, директора Управления военного производства;

Мохаммеда Аль-Асави Диаба, советника начальника Генерального штаба Ливийской армии;

Мохаммеда Омара Ахмеда Маджуба, фотографа пресс-службы начальника Генерального штаба.

Он добавил, что они погибли "в трагической аварии" во время возвращения из официальной поездки в Анкару и выразил соболезнования их семьям и боевым товарищам в вооруженных силах Ливии.

Впоследствии в МВД сообщили, что обломки самолета были найдены правоохранителями в 2 км к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана.

Как пишет Al-Monitor со ссылкой на неназванного чиновника, самолет потерпел катастрофу примерно через 40 минут после взлета. Пока продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению самолета.

