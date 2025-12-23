Самолет с военным командованием Ливии разбился в Турции
В Турции пропал с радаров самолет, на котором находился начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад и четверо его спутников.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.
С самолетом потеряли связь
Как отмечается, около 20:52 (19:52 по Киеву) была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50, который вылетел из аэропорта Анкара в 20:10 (19:10 по Киеву) в Триполи.
Самолет с бортовым номером 9H-DFJ запросил экстренную посадку вблизи Хайманы, однако впоследствии связь с ним была потеряна.
Погибло военное командование Ливии
"На борту самолета находятся пять пассажиров, среди которых начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Общественность будет проинформирована о развитии событий", - отметил Ерликая.
Премьер Ливии Абдулхамид Дибейбе сообщил о гибели Мохаммеда Али Ахмеда аль-Хаддада и его спутников:
- генерал-лейтенанта Аль-Фитури Грайбиля, начальника штаба Сухопутных войск;
- бригадного генерала Махмуда Аль-Катави, директора Управления военного производства;
- Мохаммеда Аль-Асави Диаба, советника начальника Генерального штаба Ливийской армии;
- Мохаммеда Омара Ахмеда Маджуба, фотографа пресс-службы начальника Генерального штаба.
Он добавил, что они погибли "в трагической аварии" во время возвращения из официальной поездки в Анкару и выразил соболезнования их семьям и боевым товарищам в вооруженных силах Ливии.
Впоследствии в МВД сообщили, что обломки самолета были найдены правоохранителями в 2 км к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана.
Как пишет Al-Monitor со ссылкой на неназванного чиновника, самолет потерпел катастрофу примерно через 40 минут после взлета. Пока продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению самолета.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan Falcon 50 tipi özel jetin Haymana ilçesinde düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/aBypzjvSir — Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2025
