Новости Авиакатастрофа в Турции
2 043 13

Самолет с военным командованием Ливии разбился в Турции

Начальник штаба Вооруженных сил Ливии Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад

В Турции пропал с радаров самолет, на котором находился начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад и четверо его спутников. 

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая, передает Цензор.НЕТ.

С самолетом потеряли связь

Как отмечается, около 20:52 (19:52 по Киеву) была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50, который вылетел из аэропорта Анкара в 20:10 (19:10 по Киеву) в Триполи.

Самолет с бортовым номером 9H-DFJ запросил экстренную посадку вблизи Хайманы, однако впоследствии связь с ним была потеряна.

Погибло военное командование Ливии

"На борту самолета находятся пять пассажиров, среди которых начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Общественность будет проинформирована о развитии событий", - отметил Ерликая.

Премьер Ливии Абдулхамид Дибейбе сообщил о гибели Мохаммеда Али Ахмеда аль-Хаддада и его спутников:

  • генерал-лейтенанта Аль-Фитури Грайбиля, начальника штаба Сухопутных войск;
  • бригадного генерала Махмуда Аль-Катави, директора Управления военного производства;
  • Мохаммеда Аль-Асави Диаба, советника начальника Генерального штаба Ливийской армии;
  • Мохаммеда Омара Ахмеда Маджуба, фотографа пресс-службы начальника Генерального штаба.

Он добавил, что они погибли "в трагической аварии" во время возвращения из официальной поездки в Анкару и выразил соболезнования их семьям и боевым товарищам в вооруженных силах Ливии.

Впоследствии в МВД сообщили, что обломки самолета были найдены правоохранителями в 2 км к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана.

Как пишет Al-Monitor со ссылкой на неназванного чиновника, самолет потерпел катастрофу примерно через 40 минут после взлета. Пока продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению самолета.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan Falcon 50 tipi özel jetin Haymana ilçesinde düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.

com/aBypzjvSir — Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2025

+3
Вилітав з Анкари… хто б це міг бути???
23.12.2025 22:57 Ответить
+2
І Волинь поляків не забула
23.12.2025 23:13 Ответить
+2
Краще ж на Волині землю рити ніж кацапам пред'яву виставити.
23.12.2025 23:21 Ответить
Пуйлівська рука, кремлівський слід!
23.12.2025 22:56 Ответить
Польща одразу згадала Смоленськ...
23.12.2025 23:01 Ответить
Польша вже давно забула про цю "неприємність" бо бдошно на путіна ображатися.
23.12.2025 23:09 Ответить
все вони памятають - і Волинь теж
23.12.2025 23:13 Ответить
Краще ж на Волині землю рити ніж кацапам пред'яву виставити.
23.12.2025 23:21 Ответить
візитівку Яроша вже знайшли?
23.12.2025 23:01 Ответить
Фотограф не зробив "лишні фото" в салоні літака або у відсіках - я б його фотоапарат перевірив... (якщо знайдеться)
23.12.2025 23:04 Ответить
тихим сапом ... партію в шахмати, турки відіграли ...
23.12.2025 23:39 Ответить
Турецкий гамбит...
24.12.2025 00:00 Ответить
 
 