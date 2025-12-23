Літак з військовим командуванням Лівії розбився у Туреччині
У Туреччині пропав з радарів літак, на якому перебував начальник штабу Збройних сил Лівії генерал Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад та четверо його супутників.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає Цензор.НЕТ.
Із літаком втратили зв'язок
Як зазначається, близько 20:52 (19:52 за Києвом) був втрачений зв'язок з бізнес-джетом Falcon 50, який вилетів з аеропорту Анкара о 20:10 (19:10 за Києвом) до Тріполі.
Літак з бортовим номером 9H-DFJ запросив екстрену посадку поблизу Хаймани, однак згодом зв'язок з ним був втрачений.
Загинуло військове командування Лівії
"На борту літака перебуває п'ятеро пасажирів, серед яких начальник штабу Збройних сил Лівії генерал Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад. Громадськість буде проінформована про розвиток подій", - зазначив Єрлікая.
Прем'єр Лівії Абдулхамід Дібейбе повідомив про загибель Мохаммеда Алі Ахмеда аль-Хаддада та його супутників:
- генерал-лейтенанта Аль-Фітурі Грайбіля, начальника штабу Сухопутних військ;
- бригадного генерала Махмуда Аль-Катаві, директора Управління військового виробництва;
- Мохаммеда Аль-Асаві Діаба, радника начальника Генерального штабу Лівійської армії;
- Мохаммеда Омара Ахмеда Маджуба, фотографа прес-служби начальника Генерального штабу.
Він додав, що вони загинули "в трагічній аварії" під час повернення з офіційної поїздки до Анкари та висловив співчуття їхнім родинам та бойовим товаришам у збройних силах Лівії.
Згодом у МВС повідомили, що уламки літака були знайдені правоохоронцями за 2 км на південь від села Кесіккавак в районі Хаймана.
Як пише Al-Monitor із посиланням на неназваного чиновника, літак зазнав катастрофи приблизно через 40 хвилин після зльоту. Поки що тривають пошуково-рятувальні роботи для виявлення літака.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan Falcon 50 tipi özel jetin Haymana ilçesinde düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/aBypzjvSir— Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2025
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