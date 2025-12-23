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Новини Авіакатастрофа у Туреччині
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Літак з військовим командуванням Лівії розбився у Туреччині

Начальник штабу Збройних сил Лівії Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад

У Туреччині пропав з радарів літак, на якому перебував начальник штабу Збройних сил Лівії генерал Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад та четверо його супутників. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає Цензор.НЕТ.

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Із літаком втратили зв'язок

Як зазначається, близько 20:52 (19:52 за Києвом) був втрачений зв'язок з бізнес-джетом Falcon 50, який вилетів з аеропорту Анкара о 20:10 (19:10 за Києвом) до Тріполі.

Літак з бортовим номером 9H-DFJ запросив екстрену посадку поблизу Хаймани, однак згодом зв'язок з ним був втрачений.

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Загинуло військове командування Лівії

"На борту літака перебуває п'ятеро пасажирів, серед яких начальник штабу Збройних сил Лівії генерал Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад. Громадськість буде проінформована про розвиток подій", - зазначив Єрлікая.

Прем'єр Лівії Абдулхамід Дібейбе повідомив про загибель Мохаммеда Алі Ахмеда аль-Хаддада та його супутників:

  • генерал-лейтенанта Аль-Фітурі Грайбіля, начальника штабу Сухопутних військ;
  • бригадного генерала Махмуда Аль-Катаві, директора Управління військового виробництва;
  • Мохаммеда Аль-Асаві Діаба, радника начальника Генерального штабу Лівійської армії;
  • Мохаммеда Омара Ахмеда Маджуба, фотографа прес-служби начальника Генерального штабу.

Він додав, що вони загинули "в трагічній аварії" під час повернення з офіційної поїздки до Анкари та висловив співчуття їхнім родинам та бойовим товаришам у збройних силах Лівії.

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Згодом у МВС повідомили, що уламки літака були знайдені правоохоронцями за 2 км на південь від села Кесіккавак в районі Хаймана.

Як пише Al-Monitor із посиланням на неназваного чиновника, літак зазнав катастрофи приблизно через 40 хвилин після зльоту. Поки що тривають пошуково-рятувальні роботи для виявлення літака.

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Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan Falcon 50 tipi özel jetin Haymana ilçesinde düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/aBypzjvSir

— Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2025

Автор: 

авіакатастрофа (1109) Лівія (125) літак (3124) Туреччина (3746)
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Топ коментарі
+13
Краще ж на Волині землю рити ніж кацапам пред'яву виставити.
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23.12.2025 23:21 Відповісти
+11
І Волинь поляків не забула
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23.12.2025 23:13 Відповісти
+9
Польша вже давно забула про цю "неприємність" бо бдошно на путіна ображатися.
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23.12.2025 23:09 Відповісти

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