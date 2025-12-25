Авіатроща в Туреччині: знайдено чорні скриньки літака з лівійськими генералами

Турецькі рятувальні служби вилучили чорні скриньки з місця катастрофи приватного літака, унаслідок якої загинули вісім осіб, зокрема високопосадовці з Лівії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Associated Press.

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Аварія сталася після вильоту літака зі столиці Туреччини Анкари у вівторок. На борту перебували командувач військових сил Лівії генерал Мухаммед Алі Ахмад аль-Хаддад, інші представники військового керівництва країни та члени екіпажу. Усі вони загинули.

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Розслідування авіакатастрофи та версії причин

За даними турецької сторони, вже знайдено як голосові записи з кабіни пілотів, так і бортові параметричні дані. Вони мають допомогти встановити точну причину трагедії.

Лівійські офіційні особи попередньо припускають, що катастрофа могла статися через технічну несправність літака. Остаточні висновки будуть зроблені після аналізу даних із чорних скриньок.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Лівії Абдельхамідом Дбейбахом і висловив співчуття у зв’язку з трагедією.

"Розпочато розслідування цього трагічного інциденту, і наші міністерства нададуть інформацію про його хід", — заявив Ердоган.

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Загинуло військове командування Лівії

Серед загиблих — генерали, які відігравали ключову роль у процесі об’єднання лівійських збройних сил після тривалого політичного та військового розколу країни. Зокрема, йдеться про генерала Мухаммеда Алі Ахмада аль-Хаддада, генерала Аль-Фітурі Грайбіла, бригадного генерала Махмуда Аль-Катаві, радника начальника штабу Мохаммеда Аль-Асаві Діаба та військового фотографа Мохаммеда Омара Ахмеда Махджуба.

Пошукові роботи активізувалися після складних погодних умов — сильного дощу та туману в ніч після катастрофи. До операції залучили спеціалізовану техніку та мобільні координаційні центри. Туреччина також призначила чотирьох прокурорів для процесуального керівництва розслідуванням.

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Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу повідомив, що чорні скриньки передадуть до нейтральної третьої країни для проведення незалежної експертизи.

У зв’язку з трагедією в Лівії оголошено триденну національну жалобу.

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