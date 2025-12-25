Рашисты атаковали Украину 131 БПЛА: ПВО обезвредила 106 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Что известно

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ТОТ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым.

Около 90 из них – "шахеды".

Результат работы ПВО

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 15 локациях.

В настоящее время враг продолжает атаку беспилотниками.

