Рашисты атаковали Украину 131 БПЛА: ПВО обезвредила 106 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Пуски фиксировали с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ТОТ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым.
Около 90 из них – "шахеды".
Результат работы ПВО
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 15 локациях.
В настоящее время враг продолжает атаку беспилотниками.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль