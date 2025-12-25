Рашисти атакували Україну 131 БпЛА: ППО знешкодила 106 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 25 грудня російські окупанти випустили по Україні 131 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 90 із них – "шахеди".

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Результат роботи ППО

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Наразі ворог продовжує атаку безпілотниками.

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