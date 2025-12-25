Рашисти атакували Україну 131 БпЛА: ППО знешкодила 106 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 25 грудня російські окупанти випустили по Україні 131 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.
Близько 90 із них – "шахеди".
Результат роботи ППО
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Наразі ворог продовжує атаку безпілотниками.
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