Авиакатастрофа в Турции: начат анализ бортовых самописцев

Турция приступила к анализу бортовых самописцев с самолета Falcon 50, потерпевшего крушение на турецкой территории.

По данным военных, на борту находился начальник генерального штаба Ливии Мухаммад Али Ахмад аль-Хаддад, а также военные чиновники и члены экипажа. В результате авиакатастрофы погибло все военное командование страны.

Обстоятельства авиакатастрофы

Ливийская сторона заявила, что предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета. Обломки Falcon 50 были разбросаны на площади около трех квадратных километров, что значительно затруднило проведение поисково-спасательных работ.

"Из-за значительной площади разброса обломков работы на месте аварии были сложными", — сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

Для участия в расследовании из Ливии в Турцию прибыла делегация из 22 человек, среди которых пять членов семей погибших.

Анализ черных ящиков и сотрудничество с Ливией

В Министерстве обороны Турции сообщили, что специалисты уже приступили к техническому анализу "черных ящиков" самолета. Расследование проводится в тесном сотрудничестве с представителями ливийской стороны.

В ведомстве также подчеркнули, что результаты анализа бортовых самописцев должны помочь установить точные причины трагедии. Окончательные выводы будут обнародованы после завершения всех экспертиз.

Ранее министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что черные ящики передадут в нейтральную третью страну для проведения независимой экспертизы.

В связи с трагедией в Ливии объявлен трехдневный национальный траур.

