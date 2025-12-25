РУС
Авиакатастрофа в Турции: начат анализ бортовых самописцев

Турция начала анализ черных ящиков самолета Falcon 50

Турция приступила к анализу бортовых самописцев с самолета Falcon 50, потерпевшего крушение на турецкой территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным военных, на борту находился начальник генерального штаба Ливии Мухаммад Али Ахмад аль-Хаддад, а также военные чиновники и члены экипажа. В результате авиакатастрофы погибло все военное командование страны. 

Читайте: Эрдоган просил Путина забрать обратно ЗРК С-400, чтобы улучшить отношения с США, - Bloomberg

Обстоятельства авиакатастрофы

Ливийская сторона заявила, что предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета. Обломки Falcon 50 были разбросаны на площади около трех квадратных километров, что значительно затруднило проведение поисково-спасательных работ.

"Из-за значительной площади разброса обломков работы на месте аварии были сложными", — сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

Для участия в расследовании из Ливии в Турцию прибыла делегация из 22 человек, среди которых пять членов семей погибших.

Читайте также: Турция снова готова предоставить площадку для мирных переговоров, - Фидан

Анализ черных ящиков и сотрудничество с Ливией

В Министерстве обороны Турции сообщили, что специалисты уже приступили к техническому анализу "черных ящиков" самолета. Расследование проводится в тесном сотрудничестве с представителями ливийской стороны.

В ведомстве также подчеркнули, что результаты анализа бортовых самописцев должны помочь установить точные причины трагедии. Окончательные выводы будут обнародованы после завершения всех экспертиз.

  • Ранее министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что черные ящики передадут в нейтральную третью страну для проведения независимой экспертизы.

В связи с трагедией в Ливии объявлен трехдневный национальный траур.

Читайте также: Эрдоган предостерег РФ и Украину от атак в Черном море после инцидента со сбитым БПЛА 

авиакатастрофа (1743) Ливия (683) самолет (3763) Турция (3595)
А ТАМ ЧТО КОМПЬЮТЕРЫ ПОИСК !?) ПОДКЛЮЧИТЕ ИИ !)
26.12.2025 00:01 Ответить
ДЕБИЛЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
26.12.2025 00:02 Ответить
Знайдені лапті вже проаналізували?
26.12.2025 00:01 Ответить
Уламки Falcon 50 були розкидані на площі близько трьох квадратних кілометрів. Тобто, підірвали літак в повітрі.
26.12.2025 00:11 Ответить
 
 