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Новини Авіакатастрофа у Туреччині
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Авіакатастрофа в Туреччині: розпочато аналіз бортових самописців

Туреччина почала аналіз чорних ящиків літака Falcon 50

Туреччина розпочала аналіз бортових самописців з літака Falcon 50, який зазнав катастрофи на турецькій території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.

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За даними військових, на борту перебував начальник генерального штабу Лівії Мухаммад Алі Ахмад аль-Хаддад, а також військові посадовці та члени екіпажу. Унаслідок авіакатастрофи загинуло все військове командування країни. 

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Обставини авіатрощі

Лівійська сторона заявила, що попередньою причиною катастрофи стала технічна несправність бору. Уламки Falcon 50 були розкидані на площі близько трьох квадратних кілометрів, що значно ускладнило проведення пошуково-рятувальних робіт.

"Через значну площу розкидання уламків роботи на місці аварії були складними", — повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Для участі в розслідуванні з Лівії до Туреччини прибула делегація з 22 осіб, серед яких п’ятеро членів сімей загиблих.

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Аналіз чорних ящиків і співпраця з Лівією

У Міністерстві оборони Туреччини повідомили, що фахівці вже розпочали технічний аналіз "чорних ящиків" літака. Розслідування проводиться у тісній співпраці з представниками лівійської сторони.

У відомстві також наголосили, що результати аналізу бортових самописців мають допомогти встановити точні причини трагедії. Остаточні висновки будуть оприлюднені після завершення всіх експертиз.

  • Раніше міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу повідомив, що чорні скриньки передадуть до нейтральної третьої країни для проведення незалежної експертизи.

У зв’язку з трагедією в Лівії оголошено триденну національну жалобу.

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