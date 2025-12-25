Авіакатастрофа в Туреччині: розпочато аналіз бортових самописців
Туреччина розпочала аналіз бортових самописців з літака Falcon 50, який зазнав катастрофи на турецькій території.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.
За даними військових, на борту перебував начальник генерального штабу Лівії Мухаммад Алі Ахмад аль-Хаддад, а також військові посадовці та члени екіпажу. Унаслідок авіакатастрофи загинуло все військове командування країни.
Обставини авіатрощі
Лівійська сторона заявила, що попередньою причиною катастрофи стала технічна несправність бору. Уламки Falcon 50 були розкидані на площі близько трьох квадратних кілометрів, що значно ускладнило проведення пошуково-рятувальних робіт.
"Через значну площу розкидання уламків роботи на місці аварії були складними", — повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
Для участі в розслідуванні з Лівії до Туреччини прибула делегація з 22 осіб, серед яких п’ятеро членів сімей загиблих.
Аналіз чорних ящиків і співпраця з Лівією
У Міністерстві оборони Туреччини повідомили, що фахівці вже розпочали технічний аналіз "чорних ящиків" літака. Розслідування проводиться у тісній співпраці з представниками лівійської сторони.
У відомстві також наголосили, що результати аналізу бортових самописців мають допомогти встановити точні причини трагедії. Остаточні висновки будуть оприлюднені після завершення всіх експертиз.
- Раніше міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу повідомив, що чорні скриньки передадуть до нейтральної третьої країни для проведення незалежної експертизи.
У зв’язку з трагедією в Лівії оголошено триденну національну жалобу.
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